«Перепиши розділ у стилі Дж. Брі»: письменниця видала книгу із «забутими» промтами для ChatGPT

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Письменниця використовувала для свого роману промт для ChatGPT — але забула видалити згадки про нього.

Читачі знайшли «секрет» авторки Лени Макдональд в її любовному романі «Академія Темного Яру: 2-й рік». Помилку побачили прямо посеред сцени між головною героїнею та принцом-драконом. У технічній підказці сказано: «Я переписала уривок, щоб він більше відповідав стилю Дж. Брі, який містить більше напруги, жорстких відтінків та глибокого емоційного підтексту, прихованого під надприродними елементами».

Зрозуміло, що Макдональд забажала імітувати стиль іншої письменниці, аби більше зацікавити читачів. Але забула прибрати технічний фрагмент зі згенерованого тексту. Нині стару версію книгу вже не знайти, бо її швидко прибрали з інтернет-«полиць». Видання 404 Media придбало копію та підтвердило, що згадки про стиль Дж. Брі у новій версії вже немає. Але скриншоти з цим фрагментом лишилися у відгуках на Amazon і на Goodreads.

Після викриття на Reddit частину книг прибрали з продажу або оновили, а також Макдональд видалила згадку про стиль у Kindle-версії. Разом з тим письменниця зникла з онлайн-простору: жодних соцмереж, сайту чи контактів. Можливо вона змінила псевдонім, як вказує Amazon, Макдональд може публікуватися під іменем Сієнна Паттерсон.

Це не поодинокий випадок. Наприклад, у січні в романі «Одержимість: Роман з Братвою та віковою різницею» авторки К.С. Краун читачі знайшли такий текст: «Ось покращена версія вашого уривка, яка робить Олену ближчою та додає трохи гумору, водночас пропонуючи короткий, привабливий опис Григорія. Зміни виділені жирним шрифтом для зручності». Пізніше вона казала, що іноді використовує ШІ для мозкового штурму, але у випадку з «Темною одержимістю» нібито переплутала файли. Як результат, «Одержимість» повністю прибрали Kindle-магазину.

Інший випадок стався в лютому, коли в романі «Відступницькі Душі» Ранії Фаріс знайшли промт. Там йшлося: «Його можна зробити більш точним для гострішої та ефектнішої подачі, зберігаючи інтенсивність і саркастичний відтінок, якого ви прагнете. Ось удосконалений варіант». Фаріс стверджує, що в усьому винен коректор, а сама вона не використовує ШІ — хоча все одно хейту в соцмережах вона не уникнула. Але прибрати згадки з «Відступницьких Душ» не вдалося, бо книга мала фізичний тираж.

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Також можна згадати ситуацію Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США. Там відмовились від опублікованої минулого року, резонансної статті про переваги використання штучного інтелекту у наукових роботах.

І ось такі проблеми частіше помічають, особливо на тлі того, що фентезі-романтика зараз шалено популярна. Автори видають по кілька книжок на рік для фан-баз, найчастіше — самостійно. У таких умовах багато хто вдається до допомоги ШІ — і, як видно з прикладів, не завжди достатньо кмітливий, щоб прибрати всі сліди.

Джерело: 404 media

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