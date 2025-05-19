«Невпевнені у правдивості»: MIT відкликав статтю про переваги ШІ у наукових дослідженнях

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У Массачусетському технологічному інституті (MIT) у США відмовились від опублікованої минулого року, резонансної статті про переваги використання штучного інтелекту у наукових роботах.

У MIT наразі вимагають видалити статтю з публічного доступу і більше не публікувати її. Мова йде про дослідження під назвою «Штучний інтелект, наукові відкриття та іновації».

Минулого року ця стаття пригорнула широку увагу до себе як з боку науковців, так і ЗМІ. Її автор Ейдан Тонер-Роджерс за результатами досліджень стверджував, що науковці, які використовували у своїх роботах ШІ, виявились більш продуктивними, ніж ті вчені, які не використовували.

У роботі також стверджувалось, що дослідники, які зробили більше відкриттів, використовуючи ШІ, тим не менш, залишились незадоволеними результатами своїх робіт. Сумніви стосовно отриманих результатів у науковій статті «Штучний інтелект, наукові відкриття та іновації» першим висунув вчений та програміст з дозвідом у матеріалознавстві. Він звернувся до професорів MIT з питаннями стосовно механізму роботи ШІ і точної оцінки того, наскільки використана модель підштовхнула розвиток іновацій.

Його звернення було передане керівництву MIT. Після проведення перевірки наукового матеріалу в інституті заявили, що більше невпевненні у надійності походження даних матеріалу. Однак в MIT відмовились розкривати, у чому саме полягала проблема, пославшись на закони щодо конфеденційності студентів та власну внутрішню політику.

Але Ейдан Тонер-Роджерс, відповідальний за статтю, більше не працює в університеті, і MIT виступив із вимогою вилучити статтю з сайту препринтів arXiv. В інституті також відклали матеріал з розгляду в Quarterly Journal of Economics, куди вона був відправлений ​​для оцінки та можливої ​​публікації.

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У роботі дослідники доходили висновку, що науковці роблять набагато більше відкриттів, коли їм допомагає ШІ. Тепер є сумніви щодо того, наскільки це було обгрунтованим, і наскільки багато ми можемо дізнатися з того, як впровадження ШІ впливає на людей, які використовують ці інструменти.

Джерело: WSJ; Gizmodo