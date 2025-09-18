Новини Пристрої 18.09.2025 comment views icon

Перші огляди iPhone 17: базова модель отримала "крутіші покращення, ніж Pro"
Базовий iPhone 17 переграв Pro-моделі: що вразило оглядачів

Минулого тижня Apple представила нову лінійку смартфонів, а тепер в мережі з’явилися перші огляди версії iPhone 17. Всі вони сходяться в одному: базова модель 2025 року — відмінна.

Флагманський iPhone 17 Pro Max, безумовно, отримує чимало уваги й захоплених відгуків, а абсолютно новий iPhone Air викликає великий інтерес. Але саме базовий iPhone 17, на думку більшості оглядачів, є найкращим вибором для більшості користувачів.

“Майже Pro” iPhone 17

“Це найбільш Pro-смартфон серед усіх непро-моделей, які Apple коли-небудь випускала”, — каже блогерка iJustine. — “І це справді захопливо для тих, хто планує оновитися”.

Такої ж думки дотримується Джон Веласко з Tom’s Guide, який навіть вважає, що iPhone 17 отримав “крутіші покращення, ніж у Pro”.

“Ви здивуєтеся, наскільки багато змін зробила Apple”, — каже він. — “120-герцевий дисплей ProMotion, швидша зарядка, яскравіший екран, удвічі більший обсяг пам’яті та оновлена фронтальна камера — усе це за тією ж ціною, що й раніше”.

Видання PC Magazine відзначило “елегантну простоту” моделі. Ерік Земан пише:

“Довгий час автономної роботи, висока продуктивність, дисплей професійного рівня та вдалі камери роблять iPhone 17 найкращим за співвідношенням ціна–можливості”.

Він також додав, що базова модель ніколи ще не була такою близькою до Pro.

Видання The Verge, яке високо оцінило Pro Max, але без особливого ентузіазму відзначило решту лінійки, прямо заявило: “iPhone 17 — це той телефон, який варто купити цього року”.

“Цьогорічний iPhone корисніший, має більше пам’яті та коштує стільки ж, як і торік”, — пише журналіст Джейкоб Кастренакес. — “Що тут може не подобатися?”

Дисплей

Огляди підтверджують: iPhone 17 нарешті перестав відставати від версій Pro за якістю екрана. Смартфон отримав найбільше оновлення дисплея серед усіх “не Pro” моделей за останні роки.

Базова модель тепер має 6,3-дюймовий Super Retina XDR OLED-екран (раніше було 6,1 дюйма) з підтримкою ProMotion — частота оновлення динамічно змінюється від 1 Гц до 120 Гц. Це означає плавне гортання, ігри та відео, а також економію енергії під час перегляду статичних зображень.

Ще одна довгоочікувана функція — Always-On Display. Як і в Pro, екран у сплячому режимі показує тьмяну версію шпалер, віджети, годинник і повідомлення. Це дозволяє швидко переглянути інформацію, не вмикаючи смартфон.

TechRadar назвав екран “зіркою шоу”, підкресливши, що Ceramic Shield 2 робить його втричі стійкішим до подряпин, ніж у iPhone 16.

Камери

iPhone 17 має дві основні камери: 48 Мп ширококутну та 48 Мп надширококутну (у iPhone 16 надширококутна мала лише 12 Мп). Це значно піднімає планку для базових моделей.

СNET звертає увагу, що iPhone 17 навіть виглядає вигідніше за iPhone Air. Air не має 0,5x надширококутного режиму та не підтримує кінематографічне відео, тоді як базова модель їх отримала.

Фотографії за замовчуванням знімаються в роздільній здатності 24 Мп, але є можливість переключитися на повні 48 Мп. Також доступні 12-мегапіксельні знімки з 2-кратним зумом без втрати якості.

Продуктивність: A19 і 8 ГБ ОЗП

Базова модель працює на процесорі A19 з 6 ядрами CPU, 5 ядрами GPU та Neural Engine. Графічні ядра отримали власні прискорювачі для ШІ-обчислень.

У тестах PC Magazine iPhone 17 показав результат вищий, ніж iPhone Air, і помітно менший нагрів під навантаженням. Pro-моделі виявилися лише на 10% швидшими.

A19 також перевершив процесор Tensor G5 у Google Pixel 10 та обігнав Snapdragon 8 Elite for Galaxy у Galaxy S25 у CPU-тестах (але трохи відстав у графіці).

Журналісти відзначають, що цього більш ніж достатньо для будь-яких щоденних завдань, застосунків та роботи Apple Intelligence. Телефон легко справляється зі створенням зображень, Genmoji та редагуванням у Фото.

Автономність і зарядка

Apple заявила, що iPhone 17 відтворює відео на 8 годин довше, ніж iPhone 16. У реальних тестах Tom’s Guide смартфон протримався 12 годин 47 хвилин, що лише на 34 хвилини більше за попередника.

У щоденному використанні телефон витримує повний день роботи: приблизно 15% заряду залишаються ввечері перед сном.

Швидкість зарядки також зросла:

  • 35 Вт по кабелю — 39% за 15 хвилин, 71% за 30 хвилин.
  • 25 Вт бездротова Qi 2.2.

Ціна

iPhone 17 вже доступний для попереднього замовлення за ціною від $799.

