Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7

Найтонший Apple iPhone в історії став також одним з найпотужніших. Новий iPhone Air не має номера 17 у назві, проте отримав одразу три нових чипи.

Apple iPhone Air отримав 6,5” дисплей ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц. Він має пікову яскравість 3000 ніт. Попри товщину лише 5,6 мм, Apple стверджує, що Air — найміцніший iPhone на цей день. Ceramic Shield 2 закриває апарат з обох сторін, а з боків його захищає титанова рама. Переднє скло також має 7-шарове покриття для зменшення відблисків та для кращої читабельності в умовах яскравого освітлення.

Air оснащений новим процесором A19 Pro, який є найпотужнішим чипом для iPhone з наявних. Новий модем Apple C1X, вдвічі швидший за попередній C1, за словами компанії. Абсолютно новий чип Apple N1 додає підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Сюрприз — iPhone Air підтримує лише eSIM, щоб збільшити простір для акумулятора.

Мабуть, найголовніше: Apple обіцяє “цілоденну” автономну з відтворенням відео до 27 годин, або 40 з батареєю MagSafe для iPhone Air за додаткові $99. Apple також стверджує, що адаптивний режим живлення в iOS 26 допоможе зробити пристрій ефективнішим.

Найтонший iPhone має 48 МП основну камеру та 12 МП телеоб’єктив. Спереду розташована 18 МП селфі-камера з функцією Center Stage, як і в базового iPhone 17, котра автоматично підганяє кадр для охоплення всієї сцени.

Apple iPhone Air буде доступний у чорному, білому, бежевому, білому та світло-блакитному кольорах. Apple також представила кілька аксесуарів для iPhone Air, зокрема чохол MagSafe, а також чохол-бампер з посиленого полікарбонату. Обидва варіанти поєднуються з новим елегантним ремінцем на плече. Передзамовлення на Air за ціною від $999 з 256 ГБ стартує у п’ятницю, 12 вересня, а у вільний продаж він надійде з 19 вересня.

Джерело: The Verge