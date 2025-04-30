Перші реакції на «Пункт призначення 6» — гідне і «абсолютно божевільне» продовження франшизи

«Пункт призначення: Родове прокляття» — шостий фільм у культовій горор-серії — ще не вийшов у прокат, але ті, хто бачив його раніше, вже діляться враженнями.
Здається на фанатів чекає гідне повернення. У стрічці знову йдеться про невідворотну смерть, яка переслідує нову групу жертв. Цього разу — студентку коледжу, що намагається розірвати смертельне коло. Дівчину постійно мучить один і той самий кошмар, тож вона вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її родину.
У фільмі знялися Брек Бассінджер, Кейтлін Санта-Хуана, Тео Бріонес, Річард Гармон, Анна Лоре, Оуен Патрік Джойнер, Макс Ллойд-Джонс, Рія Кілстедт та Тінпо Лі. Вони стали тими, хто поверне нам франшизу через 14 років після попередньої частини.
Тим часом у соцмережах з’явилися перші реакції від критиків і журналістів, які вже побачили стрічку. І якщо вони не брешуть — на екрані нас чекає все, за що фанати любили франшизу: божевільні смерті, чорний гумор і безглуздо криваві сцени. Ось що вони кажуть:
- Расс Мілхейм, The Direct: «”Родове прокляття” — це абсолютне божевілля. Франшиза дійсно виводить свої надзвичайно жорстокі смерті на зовсім інший рівень. “Родове прокляття” має дуже унікальний гачок, який повинен задовольнити аудиторію та шанувальників на все життя, а сімейна динаміка є чудовим доповненням».
- Пітер Грей, The AU Review: «Забавно кривавий і самосвідомий, з лікарняним сеттингом, що увійде в історію. “Пункт призначення: Родове прокляття” випромінює головну атмосферу другої частини, поєднуючи в собі розслідувальну розповідь і огидне почуття жорстокого гумору. Вболівальники це з’їдять! Великий, кривавий, веселий!».
- Хантер Болдінг, This Hashtag Show: «Повернення Тоні Тодда в ролі Вільяма Блудворта — неймовірно пронизливе та емоційне. “Родове прокляття” стало останнім фільмом актора, бо він помер минулого року. Вбивства славні та винахідливі, вони показують, що ця концепція все ще добре працює для фільмів».
- Кортні Говард: «”Родове прокляття” — це весела, лякаюча фабрика кошмарів радісної крові».
“Родове прокляття” «чудово поєднує напругу, похмуру комедію та залиту кров’ю бійню».
- Крістофер Іконом, NBC Universal: «Сиквел спадщини зроблено правильно. “Пункт призначення: Родове прокляття” підіймає ставки на всіх фронтах, від виступів і хімії до її бризок і катастроф. Остання поява Тоні Тодда на екрані справді особлива. Цей фільм знає, що таке веселощі, і впивається абсурдом, зберігаючи при цьому своє серце».
На великих екранах в Україні прем’єра запланована на 15 травня. Фільм розробляє New Line Cinema, яка паралельно реанімує франшизу «Мумія».
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Джерело: Digital Spy
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