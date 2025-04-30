Перші реакції на «Пункт призначення 6» — гідне і «абсолютно божевільне» продовження франшизи

«Пункт призначення: Родове прокляття»

«Пункт призначення: Родове прокляття» — шостий фільм у культовій горор-серії — ще не вийшов у прокат, але ті, хто бачив його раніше, вже діляться враженнями.

Здається на фанатів чекає гідне повернення. У стрічці знову йдеться про невідворотну смерть, яка переслідує нову групу жертв. Цього разу — студентку коледжу, що намагається розірвати смертельне коло. Дівчину постійно мучить один і той самий кошмар, тож вона вирушає додому в пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її родину.

У фільмі знялися Брек Бассінджер, Кейтлін Санта-Хуана, Тео Бріонес, Річард Гармон, Анна Лоре, Оуен Патрік Джойнер, Макс Ллойд-Джонс, Рія Кілстедт та Тінпо Лі. Вони стали тими, хто поверне нам франшизу через 14 років після попередньої частини.

Тим часом у соцмережах з’явилися перші реакції від критиків і журналістів, які вже побачили стрічку. І якщо вони не брешуть — на екрані нас чекає все, за що фанати любили франшизу: божевільні смерті, чорний гумор і безглуздо криваві сцени. Ось що вони кажуть:

Расс Мілхейм, The Direct: «”Родове прокляття” — це абсолютне божевілля. Франшиза дійсно виводить свої надзвичайно жорстокі смерті на зовсім інший рівень. “Родове прокляття” має дуже унікальний гачок, який повинен задовольнити аудиторію та шанувальників на все життя, а сімейна динаміка є чудовим доповненням».

Пітер Грей, The AU Review: «Забавно кривавий і самосвідомий, з лікарняним сеттингом, що увійде в історію. “Пункт призначення: Родове прокляття” випромінює головну атмосферу другої частини, поєднуючи в собі розслідувальну розповідь і огидне почуття жорстокого гумору. Вболівальники це з’їдять! Великий, кривавий, веселий!».

Хантер Болдінг, This Hashtag Show: «Повернення Тоні Тодда в ролі Вільяма Блудворта — неймовірно пронизливе та емоційне. “Родове прокляття” стало останнім фільмом актора, бо він помер минулого року. Вбивства славні та винахідливі, вони показують, що ця концепція все ще добре працює для фільмів».

Кортні Говард: «”Родове прокляття” — це весела, лякаюча фабрика кошмарів радісної крові».

“Родове прокляття” «чудово поєднує напругу, похмуру комедію та залиту кров’ю бійню».

“Родове прокляття” «чудово поєднує напругу, похмуру комедію та залиту кров’ю бійню». Крістофер Іконом, NBC Universal: «Сиквел спадщини зроблено правильно. “Пункт призначення: Родове прокляття” підіймає ставки на всіх фронтах, від виступів і хімії до її бризок і катастроф. Остання поява Тоні Тодда на екрані справді особлива. Цей фільм знає, що таке веселощі, і впивається абсурдом, зберігаючи при цьому своє серце».

На великих екранах в Україні прем’єра запланована на 15 травня. Фільм розробляє New Line Cinema, яка паралельно реанімує франшизу «Мумія».

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Джерело: Digital Spy