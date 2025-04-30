Суміш «Дивних див» і «Пітьми»: вийшов український трейлер горору «Зброя»

«Зброя» / Зак Креґґер

Режисер «Варвара» Зак Креґґер показав повноцінний трейлер горору під назвою «Зброя» — і він показує більше, ніж зникнення пари дітей.

Судячи з перших кадрів стрічка обіцяє бути моторошною, якщо не стати однією з головних жахів цього року. У центрі історії зникнення цілої групи дітей, що перетворюється на щось набагато масштабніше, що стало відомо з минулого тизер-трейлера. Атмосферою, трохи сетінгом та задумом чимось нагадує суміш «Дивних див» і «Пітьми». Трейлер відкривається голосом маленької дівчинки, яка розповідає історію Мейбрука.

«Це правдива історія, що трапилася в моєму місті. Ця середа мала бути звичайним днем для усієї школи. Принаймні всі так думали. В усіх класах були присутні діти. Але до місіс Генді учні не прийшли. Знаєте чому? Бо минулої ночі, рівно о 2:17 ранку, кожен з них прокинувся, встав з ліжка, спустився сходами і зник у темряві. І ніхто їх більше не бачив», — каже дівчинка за кадром.

Саме в класі вчительки початкової школи Джастін Генді зникли діти, тож режисер показує цим ще одну людську сутність. Коли трапляється щось, що неможливо пояснити — ворогом стає той, хто кого можна зробити крайнім. Суспільство починає переслідувати вчительку та її тимчасово відсторонили від роботи, бо нібито вона знає більше, ніж каже. Хоча насправді вона просто вчителька, яка має приймати важкі рішення.

У ролі батька одного зі зниклих Джош Бролін — Арчер Графф. Він підозрює, що справа набагато глибша, ніж виглядає. Також у фільмі з’являються Олден Еренрайх, Бенедикт Вонг, Емі Медіґан, Остін Абрамс, Кері Крістофер та інші.

Далі показують, як Джастін Генді пробралася до свого класу вночі і знайшла там дітей. Кожен з них тихо лежав головою і руками на парті, а коли один з них підвівся стало зрозуміло — тепер в їх душах пітьма. Щось з ними не так: вони поводяться дивно і мають якийсь інший вигляд. Що це — масовий гіпноз, надприродне втручання чи щось гірше?

А далі покадрово відбувається взагалі щось неадекватне. Якась жінка б’є себе виделкою в щоку, діти як зомбі вистрибують з вікна будинку і кудись біжать, хтось вивергає з себе чорну, як машинне мастило, рідину, автівка на швидкості збиває дитину та багато іншого. Від цих кадрів ще більше до Зака Креґґера — що він намішав?

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Фільм описують як «багатоповерховий епос жахів» з кількома часовими лініями та перспективами. Сюжет наче роздроблений на шматки, які поступово складаються в одне — але кожен із них тягне за собою ще більше питань. І в останньому кадрів натякають на двері: «Ось де насправді все почалося».

У трейлері помітно вплив режисерів Пола Томаса Андерсона та Пон Джун-хо — це не просто горор, а масштабна історія зі змінами ритму, тональності та форми. Від тривожних записів з камер спостереження до колективної істерії та параної — атмосфера справді тисне.

Креґґер знову працює без чіткої структури: сценарій він писав без заздалегідь визначеного плану. За його словами, таємниця зниклих дітей просуне вас щонайменше через половину фільму. Але це ще не весь фільм, бо до середини ми переходимо до набагато божевільніших речей. Він також продюсував стрічку разом із Vertigo та BoulderLight.

Перед релізом Warner Bros. розкручує фільм за допомогою вірусної кампанії. У мережі з’явився сайт, нібито з реєстром зниклих дітей із Мейбруку. А ще — двогодинне відео з тривожними фрагментами записів камер спостереження. Ці матеріали вже породили теорії, які пов’язують «Зброю» з попереднім фільмом Креґґера — «Варваром».

В українських кінотеатрах фільм отримає прем’єру 7 серпня.

Джерело: Games Radar