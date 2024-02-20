Перший пацієнт, якому імплантували мозковий чип від компанії Neuralink, схоже, повністю одужав і може керувати комп’ютерною мишкою за допомогою думок, заявив засновник стартапу Ілон Маск.

Прогрес хороший, і пацієнт, схоже, повністю одужав, з нейронними ефектами, про які ми знаємо. Пацієнт здатний переміщати мишу по екрану, просто думаючи. — сказав Маск на заході Spaces.

Маск сказав, що зараз Neuralink намагається отримати якомога більше «натискань» на кнопки миші від пацієнта, передає Reuters.

Минулого місяця компанія успішно імплантувала чип своєму першому пацієнту після того, як у вересні отримала дозвіл на участь у випробуваннях на людях.

Курс Як видати книгу. Навчишся співпрацювати з видавництвами, формувати команду, планувати бюджети й шукати фінансування. Розберешся з авторським правом, юридичними аспектами та дизайн-концепціями. Дійзнайтеся більше

У дослідженні використовується робот для хірургічного розміщення імплантату мозково-комп’ютерного інтерфейсу в області мозку, яка контролює намір рухатися, заявили в Neuralink, додавши, що початкова мета в тому, щоб дати змогу людям керувати комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою своїх думок.

Маск має великі амбіції щодо Neuralink, заявляючи, що хірургічне впровадження його чип-пристроїв може пришвидшити лікування таких захворювань, як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.

Компанія Neuralink, яка минулого року оцінювалася приблизно в 5 млрд доларів, неодноразово стикалася з закликами перевірити її протоколи безпеки. Минулого місяця компанія була оштрафована за порушення правил Міністерства транспорту США щодо перевезення небезпечних матеріалів.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!