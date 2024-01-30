За словами мільярдера, перший продукт Neuralink дістав назву Telepathy і дозволить людям керувати телефоном чи комп’ютером «‎силою думки».

«‎Перша людина отримала імплант від Neuralink. Відновлення проходить добре», — написав Маск.

Перше випробування має допомогти компанії довести дизайн та функціональність пристрою до ідеального стану. Neuralink нещодавно говорила, що запланувала 11 операцій на цей рік, хоча раніше її прогнози були ще більш оптимістичними.

Як правило, подібні дослідження охоплюють 5-10 пацієнтів і тривають до року. Далі компанія має скласти техніко-економічне обґрунтування, а потім провести базове дослідження, яке майже аналогічно дослідженню фази III для лікарського засобу (визначається дозування і побічні ефекти з тестуванням на десятках чи сотнях пацієнтів).

Якщо все піде за планом, то на комерціалізацію пристрою Neuralink можна очікувати вже за 5-10 років. Тим часом у біографічній книзі Маска йшлося про те, що компанія планує прооперувати понад 20 тис. людей вже до 2030 року.

З чого стартувала Neuralink?

Neuralink — це стартап, заснований Ілоном Маском у 2017 році, який намагається створити інтерфейс «мозок-комп’ютер» і допомогти людям із травмами керувати телефонами та ПК, використовуючи «силу думок‎».

У 2019 році Маск повідомив, що Neuralink імплантувала чип у голову мавпі, яка після цього «‎змогла керувати комп’ютером». Відтоді компанія регулярно публікує відео, на яких мавпи нібито грають у відеоігри чи друкують текст «‎силою думки». Також технологія випробовувалась на свинях.

Технологія Neuralink базується на десятиліттях досліджень, присвячених імплантації електродів у мозок людини для інтерпретації сигналів і лікування таких станів, як параліч, епілепсія та хвороба Паркінсона. Один із ранніх пристроїв відомий як масив Юта, вперше був продемонстрований на людині у 2004 році. Деякі конкуренти Neuralink, як-от стартап Synchron, пропонують альтернативний метод імплантації чипа — через кровоносні судини.

Розслідування і штрафи

Торік Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США зрештою схвалило Neuralink проведення клінічного випробування на людях. До цього компанія тестувала технологію на тваринах, і неодноразово стикалися з критикою, як зоозахисників, так і Комітету лікарів з відповідальної медицини.

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Також виникали питання щодо транспортування потенційно небезпечних матеріалів — Міністерство транспорту США ініціювало розслідування і зрештою оштрафувало компанію.

Чим відрізняється чип Neuralink від продуктів конкурентів?

Нині відомий під назвою Telepathy, пристрій Neuralink містить понад 1000 електродів (набагато більше, ніж інші імпланти) і націлений на окремі нейрони (багато інших пристроїв, що розробляються, націлені на сигнали від груп нейронів), що має забезпечити вищий ступінь точності виявлення сигналів.

Чип та електроди імплантують у мозок пацієнта за допомогою спеціально розробленого робота-хірурга, а бездротовий зв’язок забезпечує відправку сигналів мозку до спеціальної програми Neuralink, яка декодує їх у дії та наміри. Так само підзарядка пристрою здійснюється бездротовим способом.

Яка мета у Neuralink та Маска?

Для початку Neuralink хоче допомогти паралізованим людям, а згодом пристрій зможуть використовувати люди із втратою слуху та зору.

Маск у своїх анонсах висловлює доволі амбітні цілі, як от те, що імплант одного разу допоможе людям «‎злитися» зі штучним інтелектом.

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