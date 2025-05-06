Перший трейлер «Гра в кальмара 3» від Netflix — Сон Гі Хун вступає у фінальну битву із фронтменом

Netflix

Netflix випустив перший тизер-трейлер третього і фінального сезону серіалу «Гра в кальмара», який дебютує на стримінгу вже 27 червня.

«Третій сезон повертає у самий центр жорстоких ігор Сон Гі Хуна, сповненого рішучості знищити їх раз і назавжди. Гравець 456, який пережив втрату друга і зраду союзника, стикається з новими небезпеками, які несе йому Фронтмен, та екс-Гравець 001», — з офіційного синопсиса.

Якщо пам’ятаєте, то попередній сезон завершився великим кліфгенґером (в основному тому, що другий і третій сезони початково були написані як одна сюжетна арка), коли повстання Гі Хуна (Лі Чон Чже) провалилося і завершилось смертю його найкращого друга Чон Бе (Лі Со Хван) від рук Фронтмена, який прикидався одним із гравців.

У трейлері нам показують залишок учасників смертоносних ігор у кімнаті й, на щастя, живого Гі Хуна, якого повертають до змагань у чорній труні з рожевим бантом. Далі нам демонструють кілька кадрів нової гри з величезним автоматом із червоними та синіми кульками, багатіїв у масках, які з’їхалися на завершення змагань, і, ймовірно, Гравця 456 з його потенційним останнім суперником у фіналі.

Окрім Гі Хуна та Фронтмена, у третьому сезоні повертається детектив Хван Джун Хо (Ві Ха Чжун), який початково розшукував свого брата, а тепер намагається допомогти Гравцю 456, ютубер Лі Мен Гі, трансгендерна учасниця Чо Хьон Джу, а також пара учасників мами та сина.

Другий сезон «Гри в кальмара» після релізу торік у грудні, попри скромні оцінки від критиків, став одним із найпопулярніших шоу стримінгу всього за тиждень, і нині поступається за переглядами лише першому сезону і серіалу «Венздей».

Сценарист і режисер «Гри в кальмара» Хван Дон Хек раніше заявляв, що створив арку на три сезони, утім не проти майбутніх спінофів.