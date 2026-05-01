Колишня зірка WWE приєднується до каста "Декстер: Воскресіння" у 2 сезоні

Софія Шадріна

Зірка WWE Кріс Джеріко приєднується до каста "Декстер: Воскресіння" у 2 сезоні / Si.com

“Декстер: Воскресіння” продовжує комплектувати другий сезон гучними іменами, і наступне з них прийшло просто з рингу.

Фотографії з майданчика, які опублікував фансайт Dexter Daily, підтвердили участь рестлера і рок-музиканта Кріса Джеріко у другому сезоні серіалу. Деталі його ролі не розкриваються, але знімки натякають: персонаж Джеріко опиниться по інший бік від Декстера — тобто, найімовірніше, серед антагоністів.

Рестлери, кіношні вбивці і Браян Кокс

Новина з’явилась буквально на день після того, як стало відомо про участь Кейна Ходдера — актора, відомого роллю Джейсона Вурхіза у серії “П’ятниця, 13-те”. Його роль також тримають у таємниці, проте перші знімки вказують у тому ж напрямку: черговий серійний вбивця, якого доведеться зупинити Декстеру.

Перший сезон “Декстер: Воскресіння” завершився тим, що головний герой викрав досьє з даними про активних серійних убивць — і другий сезон, очевидно, розгортатиметься навколо полювання на них. Джеріко і Ходдер, схоже, зіграють кількох із них, з’являючись лише в окремих епізодах. Більш помітні ролі отримали Браян Кокс — у ролі сумнозвісного Різника з Нью-Йорка — і Ден Стівенс у ролі Вбивці п’яти районів.

Зйомки другого сезону в Нью-Йорку почались лише два тижні тому, тож список акторів, судячи з усього, ще поповниться. Реліз очікується наприкінці 2026 року.

Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes

Джерело: IGN

