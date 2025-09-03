Петро Порошенко пропонує заборонити Telegram в Україні

Depositphotos

Під час виступу у сесійній залі Верховної Ради п’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко закликав заборонити месенджер Telegram в Україні. Про це повідомляє пресслужба політичної партії.

Таку пропозицію щодо заборони Telegram в Україні Петро Порошенко пояснив тим фактом, що через цей месенджер російські спецслужби ведуть гібридну війну проти України та вербують терористів.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата від опозиційної партії ЄС, а у минулому секретаря РНБО та спікера парламенту Андрія Парубія. Злочин скоїв місцевий житель, якого, начебто, завербували саме через месенджер Telegram. Крім того, правоохоронні органи ледь не щодня викривають українців, яких російські спецслужби вербують через Telegram з метою стеження за ЗСУ чи здійснення терактів. Також раніше в Telegram-каналах поширювали дані про маршрути ТЦК.

«Сьогодні нам треба не просто говорити, а й діяти. Правоохоронні органи довели, що вбивство було організовано через мережу Телеграм, і зараз через Телеграм створюється мережа терористичних дій проти України. Це наша справа честі – заборонити Телеграм в Україні вже і зараз», – зазначив Петро Порошенко.

Варто нагадати, це не перші заклики заборонити Telegram в Україні. Щоправда, раніше вони лунали від представників влади, а не опозиції. Ще рік тому Нацрада з питань телебачення та радіомовлення обмежила Telegram у своїй мережі та висловила сподівання на блокування месенджера в Україні. А на початку 2024 року представник ГУР Міноборони заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України. Крім того, деякі ВНЗ Києва почали обмежувати доступ до месенджера у своїх мережах. Трохи раніше заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях чиновникам і військовим.