Пільга на міжнародні посилки до 150 євро буде скасована — Гетманцев

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (“Слуга народу”) заявив, що найближчим часом на розгляд парламенту винесуть окремий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

«Пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо, зволікати не будемо і точно будемо його вводити, незважаючи на певний прошарок населення, який буде незадоволений», – сказав Гетманцев.

За словами голови податкового комітету, скасування пільги щодо оподаткування посилок для українців вимагають торгівельні мережі та вітчизняні виробники.

«Буде закон, і я особисто буду просити його підтримати», – додав депутат.

Раніше уряд вніс на розгляд ВРУ законопроєкт №11416 про підвищення податків. Він передбачав, що всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) мали б оподатковувати, незалежно від їх вартості. Однак перше голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д депутати провалили.

У версії законопроєкту до повторного першого читання цю норму прибрали. Однак Гетманцев не полишає спроб позбавити українців податкових пільг. Він пообіцяв що для скасування пільг при оподаткуванні посилок народні депутати підготують окремий законопроєкт.

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Слід зазначити, «Нова пошта» вважає, що скасування податкових пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро не принесе користі бюджету. Адже витрати на митне оформлення перевищать суму надходжень з недорогих посилок.

Джерело: liga.net