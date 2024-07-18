Уряд пропонує оподатковувати посилки з-за кордону вартістю від 45 євро

Для розгляду Урядом підготовлено законопроєкт, основною ціллю якого є збільшення податкових надходжень в бюджет на додаткові 140 млрд грн. Автори документа пропонують суттєво розширити базу сплати військового збору (про це розповімо окремо), збільшити ставки податків та зборів і водночас змінити умови оподаткування посилок з-за кордону. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.

Зупинимось на змінах в оподаткуванні закордонних посилок. Зараз українці можуть ввозити з-за кордону посилки вартістю до 150 євро, не сплачуючи мито та ПДВ. Якщо вартість посилки перевищує цей ліміт, то вже доведеться платити. Тепер урядовці пропонують зменшити ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону до 45 євро. Щоправда, є нюанс.

Раніше норма ліміту в 150 євро стосувалася товарів, що ввозилися в Україну для одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи, ФОП) в одній депеші від одного відправника. Зараз разом зі зміною ліміту також зазнало змін і трактування.

Тепер мова йде про ввезення в Україну товарів сумарною вартістю до 45 євро для одного одержувача – фізичної особи в одній депеші від одного відправника фізичної особи. При цьому такі товари мають надсилатись відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначатися для особистого чи сімейного використання одержувачем, а їх характеристики і кількість не повинні вказувати на ввезення з комерційною метою. Положення цього пункту не поширюються на підакцизні товари, духи в обсязі понад 50 г, туалетну воду в обсязі понад 0,25 л, каву вагою від 500 г та чай вагою понад 100 г.

Отже, разом зі зміною ліміту в статті 196.1.17 Податкового кодексу урядовці також пропонують суттєво змінити сферу застосування безмитного ввезення посилок з-за кордону.