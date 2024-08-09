Pixel 9 Pro XL: чип Tensor G4, 6,8-дюймовий дисплей, перископічна камера та ціна від $1100

До офіційної презентації смартфонів Google серії Pixel 9 залишилось ще кілька днів. А завдяки новим витокам ми вже зараз можемо дізнатися повні характеристики моделі Google Pixel 9 Pro XL.

Почнемо з того, що серія Pixel 9 порушить традицію та вийде з поточною версією Android 14 із коробки замість представлення наступної версії ОС. Це наслідок перенесення презентації на кілька місяців раніше. Телефони Pixel 8 вийшли в листопаді.

Смартфон Pixel 9 Pro XL (як і Pixel 9 та 9 Pro) отримає чипсет Google Tensor G4 у поєднанні з чипом безпеки Titan M2. Пристрій матиме 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю 128 ГБ в базовому варіанті. Топова конфігурація отримає сховище місткістю 1 ТБ. Попередні витоки стверджували, що батарея має місткість 5060 мАгод та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт.

Pixel 9 Pro XL оснащений 6,8-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2992х1344 пікселів і яскравістю до 3000 ніт. Дисплей захищений склом Gorilla Glass Victus 2 та має круглий отвір для фронтальної камери. Селфі-камера має 42-мегапіксельний сенсор. Камера на задній панелі потрійна. Блок камер містить головний 50-мегапіксельний модуль з об’єктивом f/1.68 та OIS, перископічний 48-мегапіксельний телефото модуль з 5-кратним збільшенням та 48-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 123 градуси.

Телефон матиме функції Gemini AI. Pixel Studio використовуватиме ШІ для створення зображень. Reimagine перетворить об’єкт на фотографії на щось інше, наприклад, дорогу – на річку (як на прикладі у зображеннях). Застосунок Weather на основі штучного інтелекту надаватиме підсумки та підказки щодо одягу. Також користувачі зможуть шукати певні скріншоти в галереї за допомогою підказки природною мовою.

Презентація смартфонів Google Pixel 9 запланована на 13 серпня. Згідно з наявною інформацією, ціна Pixel 9 Pro XL становитиме від $1100 за базову конфігурацію зі сховищем на 128 ГБ.

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Джерело: gsmarena

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