Pixel Tablet Pen — стилус Google, якого не було, але який вже можна купити

Pixel Tablet Pen так і не вийшов, але його можна купити за $25

На відміну від більшості сучасних планшетів, Google Pixel Tablet ніколи не отримував власної лінійки офіційних аксесуарів, які б розширили його функціональність. Проте це не означає, що Google не працювала над такими доповненнями. За низкою витоків було зрозуміло, що компанія готувала стилус під назвою Pixel Tablet Pen, але офіційно його так і не представили. Тим не менш, сьогодні цей стилус можна знайти в інтернеті і купити на Amazon та інших торговельних майданчиках.

Наприкінці минулого року з’явилася інформація про стилус Pen for Pixel Tablet, який позиціонувався як офіційний аксесуар для Pixel Tablet. Він має модельний номер GM0KF, стильний мінімалістичний дизайн у світло-сірих і кремових відтінках, а також фізичну кнопку, що мала б взаємодіяти з програмним забезпеченням. Стилус працює за стандартом USI 2.0, який Pixel Tablet підтримує з першого дня.

Хоча Google так і не випустила цей аксесуар офіційно, зрозуміло, що його виробництво все ж почалося — і одиниці цих стилусів активно з’являються на ринку.

Сьогодні Pixel Tablet Pen можна знайти, наприклад, на китайському майданчику Goofish, де продають оригінальні стилуси в коробках із брендингом Google і офіційною назвою. Також пристрій доступний у продажу на Amazon та інших платформах. Продавці часто не використовують точну назву, а просто описують стилус як USI 2.0 модель з номером GM0KF. Однак усі вони схожі на оригінальний стилус Google — з логотипом Google на кнопці та написом Designed for Google. Ціна на цей аксесуар коливається близько $25, що є дуже вигідною пропозицією, особливо враховуючи, що офіційний аксесуар від Google міг би коштувати значно дорожче.

Як працює Pixel Tablet Pen

Стилус має USB-C порт для зарядки з індикатором стану, швидко заряджається і миттєво розпізнається планшетом. Відгук на дотики точний і плавний, програми реагують на наведення, і проблем із сумісністю немає. Фізична кнопка, на жаль, наразі не виконує жодних функцій, але її можна використати як приємний фіджет для пальців.

Історія цього стилуса досить дивна. Так, зазвичай у Google бувають одиничні випадки, коли продукти не виходять на ринок. Але щоб так масово продавали незапущений офіційний аксесуар — це унікальний випадок. Журналісти, зокрема із ComputerWorld, теж отримали цей стилус і запитували Google про нього, але компанія уникнула коментарів.

Майбутнє Pixel Tablet наразі залишається невизначеним, тому малоймовірно, що ми почуємо офіційні пояснення щодо Pixel Tablet Pen. Проте для користувачів, які хочуть покращити досвід роботи з планшетом, ця пропозиція — шанс отримати офіційний аксесуар Google за вигідною ціною. Якщо ви зацікавлені, варто поквапитися з покупкою, бо кількість стилусів обмежена.

Джерело: 9to5google