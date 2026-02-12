Повний солдаут: в США розібрали всі Steam Deck через кризу пам'яті

Steam Deck OLED

У США на офіційному сайті Steam повністю зникли з наявності всі моделі Steam Deck. Йдеться про три конфігурації: базову Steam Deck LCD зі сховищем місткістю 256 ГБ, а також OLED-версії на 512 ГБ і 1 ТБ. Усі вони отримали статус “Out of stock” (“Немає в наявності”). На тлі глобальної кризи пам’яті це виглядає тривожно — особливо з огляду на те, що раніше дефіцит уже вплинув на плани Valve щодо ціноутворення та запуску майбутньої Steam Machine.





Втім, ситуація не повсюдна. У британському магазині Steam усі три моделі поки що доступні. При цьому для LCD-версії з 256 ГБ зазначено, що вона більше не виробляється:

«Ми більше не виробляємо модель Steam Deck LCD 256GB. Після розпродажу вона більше не буде доступна».

Це дозволяє припустити, що Steam Deck LCD зі сховищем місткістю 256 ГБ остаточно зникла з американського ринку. Вона розпродана й не повернеться. Але що з OLED-версіями на 512 ГБ і 1 ТБ — поки що незрозуміло.

Valve не коментує ситуацію. На відміну від історії зі Steam Machine, коли компанія зробила офіційну заяву в блозі Steam Hardware Events, зараз жодних пояснень немає. Тому залишається лише аналізувати можливі причини.





Один із варіантів — це хвиля “панічних” покупок. Геймери могли масово скуповувати Steam Deck, побоюючись подальшого зростання цін через кризу пам’яті, яку підживлює попит з боку ШІ-індустрії. Інший сценарій — проблеми з постачанням оперативної пам’яті або накопичувачів. Valve могла зіткнутися з дефіцитом компонентів, небажанням закуповувати їх за новими цінами або ж перерозподілом запасів на інші пристрої.

Деякі спостерігачі прямо пов’язують ситуацію з кризою пам’яті. Навіть якщо причиною став ажіотажний попит, він теж зрештою випливає з очікуваного подорожчання DRAM і NAND.

Не можна виключати й тарифний фактор у США. Складна й мінлива тарифна політика адміністрації Трампа могла змусити Valve тимчасово призупинити постачання після чергових жорстких анонсів. Це могло й призвести до повного розпродажу на американському ринку. Водночас не виключено, що йдеться про тимчасовий локальний збій у логістиці.

Ключове питання тепер — чи зміняться ціни на OLED-версії, якщо вони знову з’являться у продажу. З урахуванням того, наскільки за останні місяці подорожчали пам’ять і сховища, а також потенційного впливу тарифів, перегляд вартості виглядає цілком імовірним. Але офіційної позиції Valve наразі немає. Поки що користувачам залишається лише стежити за сторінкою Steam Store та блогом Steam Hardware Events у пошуках оновлень.





Джерело: pcgamer