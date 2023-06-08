Платіжна система WayForPay отримала ліцензію НБУ – на місяць пізніше

В перших числах травня платіжний сервіс WayForPay повідомив про тимчасове призупинення приймання платежів через те, що НБУ забарився з оновленням ліцензії для компанії. Тоді очікувалося, що невдовзі ситуація вирішиться, й ліцензію видадуть орієнтовно 5 травня 2023 року. Проте не так склалося, як гадалося.

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Лише зараз, 8 червня, сервіс WayForPay отримав ліцензію від НБУ на надання платіжних послуг. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, якому, за його словами, довелося побути «в ролі «інвестняні».

Згідно з наявною інформацією, така тривала затримка з наданням ліцензії була викликана кількома факторами. Спочатку НБУ заявляв, що компанія надала недостатню кількість документів. Ярослав Железняк додає, що затримка виникла через тривалі процедури з’ясування низки питань. Довгий час у СБУ розбиралися, від кого надійшов лист про буцімто «російське громадянство» керівників компанії, але це так і не з’ясувалося. Крім того, процес переліцензування також затягнувся через отримання керівництвом компанії WayForPay запиту НБУ щодо довідки про несудимість.

Фактично НБУ мав до компанії три ключових питання:

щодо структури власності компанії та кримінальної справи щодо легалізації коштів. За даними сервісу Youcontrol, засновник Wayforpay Геннадій Васюков володіє компанією через кіпрську Compare Group Limited. При цьому є й інші юридичні зв’язки між Wayforpay і Васюковим: компанії Katerina Iosif та Fortress Finance INC; кримінальне провадження про начебто виведення структурами Васюкова коштів з України у Латвію та ухилення від сплати податків у 2019 році; СБУ припускала можливі зв’язки з рф ключових осіб Wayforpay – Геннадія Васюкова та директора Сергія Ватилика.

Схоже, що компанії нарешті вдалося надати всі необхідні документи регулятору, й вона невдовзі відновить повноцінну діяльність платіжного сервісу WayForPay.

Джерело: forbes