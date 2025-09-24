Податок на OLX: правила знов хочуть змінити у свіжому законопроєкті

На початку вересня у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №14025, котрий вносить зміни у раніше запропонований порядок оподаткування OLX та інших торгівельних онлайн-платформ.

Видання “Мінфін” запросило фахівця з практики податкового права Іван Маринюка прокоментувати зміни. Він зазначає, що “проєкт став м’якшим і більш деталізованим”. У законопроєкті оподаткування отримало чіткі межі та конкретні винятки для звичайних ситуативних продажів, які можуть трапитися у будь-кого. Доходи до 36 тис. грн на рік (12 прожиткових мінімумів) не оподатковуватимуться. Для здійснення щонайменше трьох продажів вартістю менше ніж €2000 не потрібно відкривати спеціальний рахунок.

Організаційна зміна стосується ролі торгівельних платформ. Вони стають податковими агентами замість фізичних осіб та мають збирати дані, ідентифікувати продавців, утримувати податки та звітувати про них у податкову. Скасовано раніше запропоновану обов’язкову реєстрацію ФОП для постійних продавців.

Законопроєкт передбачає введення спеціального режиму зниженої ставки ПДФО (5%) за дотримання умов торгівлі, серед яких наявність спеціального банківського рахунку та неперевищення граничного річного рівня доходу (близько 6,7 млн грн). Також йдеться про доброчинність платформи: якщо оператор не виконує належним чином ці податкові обов’язки, продавця можуть оподаткувати на загальних підставах.

Отже, якщо хтось отримує з OLX понад 12 прожиткових мінімумів на рік, платформа стягуватиме податок. У належних випадках кошти можуть повернути після подання податкової декларації, але вже наступного року. “Мінфін” зазначає, що “це може бути не абияким квестом і збором паперів”, якщо не налагодити автоматичну процедуру. Коментатори зазначають можливість закладення податків у ціну та здорожчання товарів на платформах, а також що “не всі депутати декларації показують, а вони хочуть на цілих 36 тис. на рік змусити фізичну особу складати декларацію”.