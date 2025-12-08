Подивилася на холодильник Samsung і потрапила в лікарню — реклама на дисплеї викликала напад шизофренії

Реклама серіалу “Pluribus / Єдина” на холодильнику Samsung, яка спричинила напад / Reddit

Жінку з шизофренією госпіталізували після того, як вона побачила рекламу на “розумному” холодильнику Samsung. У пості на Reddit розповідається, що на його екрані з’явилася реклама з текстом, який вона сприйняла як звернений особисто до неї.

Запис на британському Reddit викликав ажіотаж та став гарячою темою. Сім’я Керол – так зовуть постраждалу – заявила, що рекламне повідомлення на холодильнику Samsung спричинило госпіталізацію їхньої родички під час психотичного епізоду. Пост описує, як жінка з шизофренією переконалася, що з нею хтось спілкується через екран холодильника після того, як побачила повідомлення “Нам шкода, що ми засмутили тебе, Керол”.

За словами її сестри/брата, вона була впевнена, що повідомлення адресоване саме їй. Інцидент, як пише родич, спричинив у неї настільки сильну параною, що вона викликала таксі та самостійно звернулася за невідкладною психіатричною допомогою. Лише через кілька днів сім’я з’ясувала, що повідомлення насправді було частиною рекламного ролика нового шоу Apple TV+ (Pluribus), яке автоматично відтворювалося на екрані Family Hub холодильника.

Родич описав, наскільки моторошно було натрапити в інтернеті на цю рекламу й одразу впізнати повідомлення. Після того як він надіслав Керол скриншот для підтвердження, вона відповіла, що це саме той текст, який вона бачила. Це відкриття одразу викликало в сім’ї запитання: чому побутова техніка взагалі повинна показувати емоційно забарвлену рекламу — та ще й без будь-якого пояснення, що це реклама?

Пост зібрав сотні коментарів. Більшість з них були співчутливими, частина — різко критичними на адресу Samsung та сучасних практик, пов’язаних зі “смарт”-пристроями. Дехто радив подати скаргу до британського Управління зі стандартів реклами (ASA). Інші додавали, що хоча окремі рекламні повідомлення можна вимкнути, реклама в інтимному домашньому середовищі не повинна містити формулювань, які легко сплутати з особистими зверненнями.

Для родини Керол ця реклама стала не просто подразником. Інцидент порушив дуже важливе питання: де проходить межа між “зручною підключеністю” та нав’язливою рекламою — і хто зрештою платить ціну, коли цю межу перейдено? Доречі, це не перший випадок з Samsung, повязаний із медичними проблемами — так, через несправний акумулятор власник “розумного” кільця Samsung Galaxy Ring ледь не втратив палець, а інший власник не зміг набрати екстрений номер на своєму Samsung — і це навіть коштувало йому життя.

Джерело: NotebookCheck.Net