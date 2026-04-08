MacBook Neo все? В Apple виникли неочікувані проблеми з виробництвом

Julian Chokkattu / Wired

За повідомленнями, ажіотаж на популярний бюджетний MacBook Neo призвів до дефіциту процесорів A18 Pro в Apple.





Компанія продала більше цих ноутбуків, ніж очікувала. Наразі в Apple просто не має в наявності необхідної кількості A18 Pro для виробництва більшої кількості MacBook Neo.

Інсайдери з Тайваню пояснюють, що початково техгігант з Купертіно планував випустити близько 5-6 млн одиниць MacBook Neo. Це було обумовлено кількістю дефектних або бракованих чипів A18 Pro, що зберігались на складах. Цікаво, що ці чипи в іншому випадку були б просто утилізовані, оскільки не підходили для використання в iPhone 16 Pro.

Як і з усіма іншими чипами, Apple A18 Pro теж не всі на 100% цілком придатні. Ідеальні зразки виробник використав в iPhone 16 Pro та Pro Max. Дефектні чипи з одним неробочим ядром GPU були збережені й використані в MacBook Neo.





Тепер перед Apple постала дилема, адже за такого високого попиту залишки процесорів A18 Pro скінчаться швидше, ніж вгамується ажіотаж навколо MacBook Neo. Наразі компанія проводить переговори з постачальниками аби визначитись щодо подальших дій.

З одного боку Apple може звернутись до TSMC з проханням збільшити виробництво процесорів A18 Pro за 3-нм техпроцесом, однак це істотно вплине на прибутковість. Однак компанія може втратити ще більше, якщо відмовиться від подальшого виробництва неймовірно популярної бюджетної моделі лептопа.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За ціною в $599 в MacBook Neo майже не має конкурентів. Це ноутбук дуже налякав виробників ноутбуків на ОС Windows. Якщо до цього додати стрімке зростання цін на ОЗП та пристрої для збереження даних, навряд чи конкуренти зможуть найближчим часом випустити щось аналогічне MacBook Neo.

Отже, якщо Apple колись й мала шанс захопити ринок доступних ноутбуків, то зараз найкращий момент. Початково компанія планувала випустити 5-6 млн одиниць MacBook Neo та зосередитись на наступній моделі з процесором A19 Pro зі слабшими характеристиками.

Водночас користувачі сподіваються, що Apple все ж таки інтегрує випарну камеру, яка використовується в iPhone 17 Pro, не тільки в MacBook Neo, а й в наступний MacBook Air.

Раніше ми писали, що Apple прагне скупити всю доступну на ринку мобільну DRAM та “поховати” конкурентів. Ютубер підвищив продуктивність MacBook Neo на +17%.

Джерело: NotebookCheck