Помилка в IT-системі британських судів роками видаляла важливі докази — керівники знали і мовчали

Depositphotos

Британські суди роками приховували ІТ-помилку, в результаті чого зникали важливі докази. На диво, керівництво не виправляло ситуацію, а мовчало.

Хоча ми звикли до справ, де судять айтішників (наприклад, “дрібне” хуліганство на $200 000), цього разу справа стосується HMCTS. Скандал трапився в державній установі, яка керує всіма судами та спеціалізованими органами правосуддя в Англії та Уельсі. Там кілька років зникали, перезаписували або втрачали докази. У результаті судді виносили рішення на основі неповних матеріалів. Виявилося, що орган не провів повного розслідування, щоб з’ясувати масштаби проблеми та вплив помилки на справи. Хоча знав про проблему. Найгірше в тому, що ані судді, ані адвокати не знали про зникнення матеріалів справи. Чомусь керівництво служби вирішило, що це “завдасть більше шкоди, ніж користі”.

HMCTS заперечує, що технічні збої вплинули на судові рішення — проте звучить сумнівно. Наприклад, у файлах справи іноді не було видно медичних записів, контактних даних та інших важливих доказів. Найбільше постраждав підрозділ SSCS, який розглядає апеляції щодо соцдопомоги та аліментів. Проблеми зачепили також сімейні, цивільні, спадкові та трудові справи.

Колишній голова сімейного відділу Високого суду сер Джеймс Манбі назвав ситуацію “шокуючою” і “скандальною”. Виявляється помилка стосувалась програмного забезпечення для управління справами — Judicial Case Manager, MyHMCTS або CCD, яке відстежує докази у судах і апеляціях.

“Ці слухання часто визначають долю людських життів. Помилка може означати різницю між тим, чи буде дитину вилучено з небезпечного середовища, або чи отримає вразлива особа необхідні соціальні виплати”, — сказав сер Джеймс Манбі.

Журналісти перевірили справи Міністерства юстиції за 2024 рік, які стосувалися SSCS. З 609 випадків для перевірки вибрали 109, і лише один HMCTS вважала таким, що втрата мала “потенційно значний вплив”. Згодом ризик оцінили як низький і вирішили не проводити додаткові перевірки. І це викликає питання. Експерти з ІТ-безпеки, зокрема професор Алан Вудворд з Університету Суррея, сумніваються у таких висновках і називають їх “нелогічними”.

Анонімно співробітники HMCTS порівняли цю ситуацію зі скандалом із системою Horizon, де теж намагалися приховати проблеми. За їхніми словами, програмне забезпечення, запущене у 2018 році, було “неналежно або ненадійно розроблене” і давно мало проблеми з втратою даних. Одне з джерел каже, що причина приховування дуже проста: керівництво турбували репутаційні втрати, аніж вплив на долі людей.

До того ж у 2024 році співробітник HMCTS подав офіційну скаргу інформатора, що запустило внутрішнє розслідування. Злитий звіт свідчить про масштабні витоки даних і затримку з реагуванням, попри попередження від технічних співробітників з 2019 року. Проблеми з ІТ-системою тривають і досі, впливаючи на цивільні, сімейні та апеляційні справи. У сімейних судах інший збій призвів до зникнення понад 4000 документів з сотень державних справ про захист дітей. Помилку виявили у 2023 році, і хоча її вже начебто виправили, розслідування потенційного впливу не проводили.

Міністерство юстиції не відповіло, чи постраждали термінові справи про захист дітей. Тим часом уряд назвав ситуацію такою, що шокує. Ексдержавний секретар з питань юстиції Алекс Чок (працював під час першого огляду HMCTS) заявив, що про проблему не знав і назвав її “неймовірно серйозною”. Він вимагає урядового розслідування та повного перегляду управління службою.

Джерело: BBC