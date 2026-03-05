banner
Понад 800 геймерів проходили гру 1987 року без підказок: двоє впорались

Вадим Карпусь

Автор новин

Понад 800 геймерів проходили гру 1987 року без підказок: двоє справились
Лише 0,24% учасників змогли пройти "тест на геймера"

Розробник Woe Industries провів перший в історії “Тест на здібності до пригодницьких ігор” (Adventure Game Aptitude Test, AGAT). Його завдання було простим лише на папері: пройти класичну пригодницьку гру 1980-х років без жодних підказок або гайдiв.


Учасникам заздалегідь не повідомляли, яку саме гру вони отримають. Під час тесту їх контролювала система онлайн-прокторингу через вебкамеру й мікрофон. Програма стежила, чи не шукають гравці підказки у другому вікні, чи не користуються телефоном і чи не отримують допомогу від когось поза кадром.

На виконання завдання відводилося чотири години. Учасникам потрібно було пройти графічну пригодницьку гру Maniac Mansion, яку Lucasfilm Games випустила у 1987 році.

Результат виявився показовим. За даними Woe Industries, у тесті було 831 повноцінна спроба. Ще 168 людей почали занадто пізно й автоматично отримали дискваліфікацію. У підсумку повністю тест пройшли лише двоє гравців.


“Рівень успішності 0,24% робить AGAT одним із найпрестижніших і найскладніших іспитів у світі”, — заявили в Woe Industries у соцмережі Bluesky.

Команда також поділилася додатковою статистикою. Загалом близько 4500 людей підписалися на нагадування про дату тесту. Але багато хто не зміг взяти участь через жорстко встановлений час початку — 13:00 до 14:00 за східним часом США (з 20:00 до 21:00 за київським часом).

“У цьому проєкті завжди була певна боротьба між розвагою й обмеженнями. Ми хотіли змусити людей грати за доволі незвичних і навіть абсурдних умов, щоб побачити, як це вплине на їхній стиль проходження”, — пояснили в компанії.

Водночас розробники допускають, що в майбутньому можуть обрати більш зручний час для учасників.

Під час тесту траплялися й кумедні ситуації. Один із гравців, за словами розробників, надіслав “хабар”. Учасники мали прикріпити скриншот фінального екрана перемоги, але цей користувач замість цього відправив зображення потенційного банківського переказу на $1000. Команда відповіла цілком академічно: пропозицію “ввічливо відхилили”. Ще двоє учасників надіслали скриншоти з Fallout 4 замість екрана перемоги в Maniac Mansion. Чому так сталося — розробники не знають.

Щодо двох переможців, то вони впоралися із завданням досить швидко. Це змусило організаторів припустити, що гравці могли добре пам’ятати гру. Водночас розробники визнають, що це не порушення правил.

