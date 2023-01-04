На Pornhub лише з паспортом: у Луїзіані ввели обов’язкову вікову перевірку на “дорослих” сайтах

Відтепер у Луїзіані діє закон, який передбачає обов’язкову вікову перевірку користувачів на сайтах, які містять порнографію.

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Політика закону передбачає, що сайти, що містять 33,3% і більше порнографії, повинні вимагати підтвердження від користувачів, що вони досягли 18-річного віку. До цього переліку відноситься і Pornhub, де тепер вимагатимуть надати офіційне посвідчення особи.

Відео, опубліковане в Twitter, очевидно, демонструє те, що вже бачать користувачі в Луїзіані. Сайт Pornhub просить користувачів підтвердити свій вік за допомогою AllpassTrust, який працює зі службою цифрового посвідчення особи Луїзіани LA Wallet.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw — Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023

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Для використання LA Wallet на сайтах з порнографією необхідно просканувати державне посвідчення особи, щоб створити “цифрову ліцензію”, яка сприйматиметься як офіційна ідентифікація.

Vice підтвердив цю інформацію за допомогою VPN, зазначивши, що інші сайти для дорослих, такі як XVideos та XHamster, як і раніше, доступні у звичайному режимі. Сайт OnlyFans зависає на сторінці завантаження, яка відображає свій логотип тільки при доступі з IP-адреси Луїзіани, і зрештою час очікування перед завантаженням сайту закінчується.

Закон штату Луїзіана був ухвалений минулого року та набув чинності на початку 2023 року, ставши надзвичайно серйозним кроком у серії урядових дій, спрямованих на безпеку дітей. Законодавці кількох штатів США оголосили порнографію “кризою громадського здоров’я”, інші вжили певних запобіжних заходів — у Юті, наприклад, вимагають від сайтів надати користувачам попередження перед переходом до контенту.

У серпні у Каліфорнії також прийняли закон, спрямований на те, щоб зробити онлайн-платформи безпечнішими для дітей і який вимагає, щоб вебсервіси проводили опитування для оцінки потенційних ризиків для користувачів віком до 18 років. Серед багатьох інших заходів сайти повинні обмежувати використання особистої інформації від неповнолітніх та уникати збирання даних про геолокацію. Так само вони мають обмежити використання “темних шаблонів”.

У минулому заходи щодо перевірки віку були проблематичними. Серед іншого, це вимагає довірити сторонній службі конфіденційну інформацію про ваші вебперегляди, і це потенційно виводить уперед великі компанії, які можуть легко дозволити собі цю послугу, на відміну від менших незалежних сайтів. Велика Британія провалила в багаторічні спроби запровадити перевірку на сайтах для дорослих, хоча нещодавно відновила свої плани.

У 2022 році французьке агентство із захисту даних CNIL дійшло висновку, що “наразі немає рішення” для перевірки віку, яке було б достатньо надійним, комплексним і конфіденційним. CNIL також зазначив, що користувачі часто можуть обійти локалізовані заборони за допомогою VPN.

Раніше YouTube заблокував обліковий запис Pornhub з 900 тисячами підписників, а Meta назавжди заблокувала акаунт Pornhub в Instagram: компанії стверджують, що сайт неодноразово порушував умови використання ресурсів щодо наготи, контенту для дорослих та сексуальних домагань.

Тиск на Pornhub та його материнську компанію MindGeek, що базується в Люксембурзі, продовжує зростати. Багато хто звинувачує сайт у тому, що він не модерує вміст і дозволяє оприлюднювати відео, які містять матеріали жорстокого поводження з дітьми та відео з людьми, які не надавали на це дозволу. Ці побоювання призвели до відставки генерального директора Pornhub Фераса Антуна та головного операційного директора Девіда Тасілло, а також вплинули на відносини Pornhub з іншими компаніями. У 2020 році Visa та Mastercard припинили транзакції на Pornhub через наявність на сайті “незаконного контенту”, хоча обидві компанії все ще розбираються з позовом, який звинувачує їх у намірах “допомогти MindGeek монетизувати дитяче порно”.

Джерело: The Verge