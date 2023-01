На Pornhub лише з паспортом: у Луїзіані ввели обов’язкову вікову перевірку на “дорослих” сайтах

Відтепер у Луїзіані діє закон, який передбачає обов’язкову вікову перевірку користувачів на сайтах, які містять порнографію.

Політика закону передбачає, що сайти, що містять 33,3% і більше порнографії, повинні вимагати підтвердження від користувачів, що вони досягли 18-річного віку. До цього переліку відноситься і Pornhub, де тепер вимагатимуть надати офіційне посвідчення особи.

Відео, опубліковане в Twitter, очевидно, демонструє те, що вже бачать користувачі в Луїзіані. Сайт Pornhub просить користувачів підтвердити свій вік за допомогою AllpassTrust, який працює зі службою цифрового посвідчення особи Луїзіани LA Wallet.

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tde pic.twitter.com/pVKEeVcCGw

— Public Defendering (@fodderyfodder) January 2, 2023