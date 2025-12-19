Новини IT-бізнес 19.12.2025 comment views icon

Працівника Amazon з Північної Кореї викрили через високу затримку введення з клавіатури

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Працівника Amazon з Північної Кореї викрили через високу затримку введення з клавіатури
Depositphotos

Фахівці з безпеки Amazon викрили північнокорейського самозванця, який працював системним адміністратором у підрозділі Amazon у США. Підозри виникли через аномальну затримку введення з клавіатури: замість звичних для віддаленого працівника з США десятків мілісекунд система фіксувала понад 110 мс. Про це повідомляє Bloomberg.

Amazon активно й системно шукає подібних зловмисників. Про це розповів директор із безпеки компанії Стівен Шмідт, коментуючи чергову спробу громадян КНДР проникнути в американські організації. Мета таких операцій — отримання твердої валюти для Північної Кореї, а іноді також шпигунство або саботаж.

За словами Шмідта, з квітня 2024 року Amazon зірвала понад 1800 спроб проникнення з боку КНДР. При цьому активність лише зростає. Компанія фіксує квартальне збільшення кількості таких спроб на 27%.

Успіх Amazon пояснюється простою, але жорсткою політикою.

«Якби ми не шукали працівників із КНДР, ми б їх не знайшли», — наголосив Шмідт.

Саме цілеспрямований пошук і постійний моніторинг дали результат.

Перший сигнал у цьому випадку з’явився раніше цього року. Службовий ноутбук нового системного адміністратора сповістив команду безпеки про незвичну поведінку. Подальший аналіз показав, що пристроєм керували дистанційно, що й спричинило додаткову затримку натискань клавіш. Шмідт підкреслив, що ключову роль у розслідуванні відіграло якісне програмне забезпечення для кібербезпеки.

Розслідування встановило, що доступ до ноутбука Amazon, фізично розташованого в Аризоні, мали представники КНДР. Жінку, яка допомагала організовувати цю схему від імені північнокорейських “працівників”, раніше цього року засудили до кількох років ув’язнення.

Окрім технічних ознак, зловмисників часто видає і мова. Невпевнене використання американських ідіом та артиклів в англійській залишається типовим маркером під час спілкування.

Спецпроєкти
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Проблема проникнення північнокорейських громадян у великі корпорації США з комерційною або розвідувальною метою залишається серйозною. Раніше ФБР уже вилучало значні обсяги обладнання, що може свідчити лише про верхівку айсберга. Успішніші спроби проникнення з боку КНДР, а також таких країн, як Іран, росія та Китай, імовірно, триватимуть і далі.

Вперше на фото: “елітний” комп’ютерний клуб у Північній Кореї пропонує преміальні Asus ROG і AAA-ігри

Джерело: tomshardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Amazon робить серіал God of War "різноманітним" та з оголенням — з'явились деталі кастингу
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
З'явився розклад 2-го сезону "Фолаут": по епізоду на тиждень, а не за раз
Amazon замовила одразу два сезони для серіалу God of War — перші епізоди зніме режисер "Сьогуна" та "Хлопаків"
Видихаємо: Google все ж дозволить "перевіреним користувачам" встановлювати APK
Перший погляд на 5-й сезон серіалу "Хлопаки": Хоумлендер милується Землею у вогні
Шахраї ошукують власників вкрадених iPhone фальшивими повідомленнями Apple Find My
Грандіозне звільнення: Amazon хоче замінити 600 000 людей роботами
Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Розбійники технологічної доби: хакери разом зі злочинними групами грабують вантажних перевізників
Windows 11 загубила кнопку входу з паролем через баг — Microsoft радить тицяти наосліп
Джефф Безос просуває Сідні Свіні на роль дівчини Бонда, але акторка хоче грати агента 007
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
Вперше на фото: "елітний" комп'ютерний клуб у Північній Кореї пропонує преміальні Asus ROG і AAA-ігри
"Це подорож друзів": серіал "Фолаут" зблизить Люсі та Гуля у 2 сезоні
Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?
Starlink приготуватись: Amazon запустила "найшвидшу в світі" антену для супутникового інтернету на 1 Гбіт/с
"Канон — це те, що відбувається в шоу": творці "Фолаут" пояснили, чому в 2 сезоні не буде фіналу "в стилі New Vegas”
Безпека, казали вони: 15 років код запуску ядерних ракет США був 00000000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати