Право на спокій: в Україні узаконять "ігнор" робочих чатів на свята та вихідні

Depositphotos

Нова версія Цивільного кодексу пропонує легалізувати право українців на ігнорування робочих чатів у вихідні, відпустку та на свята.





Що таке “право на спокій”?

Стаття 337 Цивільного кодексу України вводить в обіг нове поняття — право на інформаційний спокій. Передбачається, що громадяни отримають законний дозвіл уникати службових та професійних комунікацій в неробочий час, вихідні, свята, відпустку тощо. Важливо: право на інформаційний спокій унеможливлює дисциплінарне покарання працівника або ж позбавлення премій у випадку, якщо він не відповів на робоче повідомлення у вихідний.

Які винятки передбачені?

Порушити обмеження можна лише у випадках, коли особа має бути залучена в разі загрози національній безпеці або громадському порядку, необхідності охорони здоров’я чи запобігання аваріям, ризику завдання шкоди життю інших осіб. Можна припустити, що медпрацівників, поліцію, ЗСУ та ДСНС норма щодо інформаційного спокою обійде.

До того ж для роботодавців лишається лазівка — право на спокій можна обійти, якщо йдеться про випадки заздалегідь передбачені договором.





А що в чинному законодавстві?

Поточний Цивільний кодекс так само захищає право працівників на особисте життя, але не є адаптованим до нової цифрової реальності.

Стаття 301 ЦК прямо вказує, що фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Будь-яке розголошення обставин особистого життя без згоди особи (зокрема, через робочі комунікації у неробочий час) можливе лише за умови наявності ознак правопорушення, підтвердженого судом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ще у 2021 році в часи пандемії Кодекс законів про працю поповнився нормою щодо дистанційної роботи, яка серед іншого включала таке поняття, як “період відключення”. Тобто працівник в цей час цілком законно може переривати зв’язок з роботодавцем, а норма попередньо прописується в трудовому договорі. З мінусів: вона поширюється лише на віддалених працівників.

Джерело: Судово-юридична газета