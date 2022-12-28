Продажі Samsung Galaxy S22 не виправдовують очікувань — щоб досягти мети корейська компанія має реалізувати 30 мільйонів до анонсу Galaxy S23

Очікувалося, що серія Galaxy S22 зміцнить позиції Samsung як провідного виробника на ринку смартфонів, але продажі флагманської лінійки не досягли поставленої мети.

Samsung підвищив середню ціну продажів (ASP) своїх пристроїв лише на 2%, тоді як Apple зафіксувала зростання на 7%.

Корейські ЗМІ та аналітики відзначили, що Samsung може втратити свій преміальний імідж за кордоном, оскільки найбільш продаваною моделлю став супердоступний Galaxy A12, а продажі складаних пристроїв також не виправдали очікувань у США. Прогнозується, що падіння продажів збережеться протягом святкового періоду.

Дослідження показують, що мети продажів у 30 мільйонів одиниць Samsung не досягне і до анонсу нової лінійки Galaxy S23 (який, ймовірно, відбудеться 1 лютого 2023 року). Навіть попри зростання продажів Galaxy Z Flip і Galaxy Z Fold, зниження інтересу до класичного флагмана негативно впливає на загальні результати корейської компанії.

Зазначається, що виторг компанії впав на 4%, а частка продажів смартфонів зменшилася – всього на 0,2%.

Galaxy Z Flip4 також поки відстає від свого попередника Galaxy Z Flip3 за рівнем продажів. Частка постачань нового складаного пристрою Samsung не перевищувала 10% у Канаді, США та азійських сусідів Японії та Китаї.

У серпні 2022 року Samsung знову переглядала виробничу стратегію на 2022 рік. Початкова мета виробництва становила 334 млн смартфонів Samsung за рік. Компанія збиралася виробити 284 млн на власних потужностях, надавши виробництво решти 50 млн своїм партнерам. З них планувалося відвантажити 300 млн одиниць. З усім тим, компанія переглянула це число до 260 млн і скоротила виробничий план на жовтень та листопад до 34 млн одиниць, що набагато менше від звичайної кількості для цього періоду, стверджували інсайдери.

Джерело: gsmarena