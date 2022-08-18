Samsung знову скорочує виробництво смартфонів і корегує план на 2022 рік — з 300 млн до 260 млн штук

Вплив пандемії на ринок смартфонів зменшився, але виникли нові неприємності – спад світової економіки, інфляція, проблеми з ланцюжками постачання та зниження попиту. Це змусило Samsung переглянути виробничу стратегію на 2022 рік.

Початкова мета виробництва становила 334 млн. смартфонів Samsung за рік. Компанія збиралася виробити 284 млн на власних потужностях, надавши виробництво решти 50 млн своїм партнерам.

З них планувалося відвантажити 300 млн. одиниць. Тим не менш, компанія переглянула це число до 260 млн і скоротила виробничий план на жовтень та листопад до 34 млн одиниць, що набагато менше від звичайної кількості для цього періоду, як стверджують інсайдери.

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Для порівняння, у Samsung був слабкий 2020 через пандемію–рік вона відвантажила 250 млн смартфонів. У 2021 році було вироблено 300 млн. одиниць і відвантажено 270 млн. з них (на 10 млн. більше, ніж новий план на цей рік).

Джерела зазначають, що конкурент Samsung, компанія Apple стала єдиною, на яку практично не вплинула ситуація серед виробників смартфонів.

Джерела: GSMArena, THE ELEC