Серія Samsung Galaxy S23 вийде у рожево-фіолетовому та зеленому відтінках, отримає акумулятори з більшою ємністю та дисплеї яскравістю до 1750 нт

Офіційний анонс серії Samsung Galaxy S23 відбудеться десь за місяць, але інсайдери продовжують шукати підказки щодо деталей та характеристик нової серії.

Попередні витоки демонстрували, що модельна лінійка нових флагманів Samsung зазнає мінімальних оновлень: S23 Ultra виглядатиме практично ідентично S22 Ultra, тоді як стандартні пристрої S23 зазначають незначних змін у матриці камер.

Нині 91Mobiles продемонстрував кілька офіційних маркетингових зображень, які дають нам змогу роздивитися детальніше серію Galaxy S23 у їхніх фірмових кольорах. Для Galaxy S23 Plus доступний рожево-фіолетовий колір, а для Galaxy S23 Ultra — унікальний зелений відтінок, також очікуються інші кольорові рішення.

Торік для серії Galaxy Samsung обрав світло-рожевий колір для S22/S22 Plus і насичений зелений для Ultra. Моделі 2023-го року не виділяються чимось особливим, але самі кольори виглядають досить приємно.

Крім того, інсайдер Ахмед Квайдер опублікував ще кілька деталей щодо характеристик дисплея та акумуляторів майбутніх флагманів:

Дисплеї SuperAMOLED на у сіх трьох пристроях Galaxy S23 матимуть максимальну яскравість 1750 нт;

Базовий Galaxy S23 постачатиметься з акумулятором ємністю 3900 мАг (порівняно з 3700 мАг у S22) та отримає зарядний пристрій з вихідною потужністю 25 Вт;

S23 Plus тим часом збирається “підскочити” до 4700 мАг з 4500 мАг, а S23 Ultra залишиться на тому ж рівні — 5000 мАг;

5000 мАг; Моделі Plus і Ultra використовуватимуть зарядку 45 Вт.

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It turns out to me with time that the development and improvement is more this year in S23/S23+👏 An amazing thing is that the S23/ S23+ screen brightness support is 1750nits🤩 In addition to the design change &development of a larger 200mAh battery pic.twitter.com/BQ4wgga28B — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 26, 2022

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Очікується, що усі три смартфони матимуть покращену систему охолодження і 12-мегапіксельні фронтальні камери з автофокусом Dual Pixel.

Попередні витоки також повідомляли, що пристрої будуть оснащені флагманським процесором Qualcomm 2023 року Snapdragon 8 Gen 2 та матимуть абсолютно новий 200-мегапіксельний сенсор, здатний знімати більш плавні 8K-відео зі швидкістю 30 кадрів/секунду.

Інформації про ціни та точні дати релізу смартфонів поки не має. Очікується, що офіційний анонс серії Samsung Galaxy S23 відбудеться 1 лютого 2023 року.