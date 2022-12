Серія Samsung Galaxy S23 вийде у рожево-фіолетовому та зеленому відтінках, отримає акумулятори з більшою ємністю та дисплеї яскравістю до 1750 нт

Офіційний анонс серії Samsung Galaxy S23 відбудеться десь за місяць, але інсайдери продовжують шукати підказки щодо деталей та характеристик нової серії.

Попередні витоки демонстрували, що модельна лінійка нових флагманів Samsung зазнає мінімальних оновлень: S23 Ultra виглядатиме практично ідентично S22 Ultra, тоді як стандартні пристрої S23 зазначають незначних змін у матриці камер.

Нині 91Mobiles продемонстрував кілька офіційних маркетингових зображень, які дають нам змогу роздивитися детальніше серію Galaxy S23 у їхніх фірмових кольорах. Для Galaxy S23 Plus доступний рожево-фіолетовий колір, а для Galaxy S23 Ultra — унікальний зелений відтінок, також очікуються інші кольорові рішення.

Торік для серії Galaxy Samsung обрав світло-рожевий колір для S22/S22 Plus і насичений зелений для Ultra. Моделі 2023-го року не виділяються чимось особливим, але самі кольори виглядають досить приємно.

Крім того, інсайдер Ахмед Квайдер опублікував ще кілька деталей щодо характеристик дисплея та акумуляторів майбутніх флагманів:

⭕️officially and exclusively

It turns out to me with time that the development and improvement is more this year in S23/S23+👏

An amazing thing is that the S23/ S23+ screen brightness support is 1750nits🤩

In addition to the design change &development of a larger 200mAh battery pic.twitter.com/BQ4wgga28B

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 26, 2022