Програма Replicator: Пентагон планує створити армію дешевих дронів, щоб протистояти домінуванню Китаю на ринку БПЛА

Війна в Україні показала цінність груп недорогих безпілотників у сучасних бойових діях. Тепер Пентагон планує створити армію з тисяч маленьких і дешевих дронів у надії стимулювати виробництво БПЛА у США та скоротити домінування Китаю на цьому ринку.

Американські виробники дронів сподіваються, що програма Пентагону Replicator дасть імпульс виробництву в США. Експерти у сфері оборони кажуть, що Вашингтону необхідно побудувати незалежний ланцюжок постачання дронів, який не проходитиме через Китай. Це пов’язано з невеликим, але реальним ризиком майбутньої війни між двома країнами.

Директор відділу оборонних інновацій Пентагону Дуг Бек заявив, що на прикладі війни в Україні відомство змогло отримати «величезну кількість інформації» про те, як мобілізувати промисловість, щоб задовольнити потреби сучасної війни. Він додав, що зростання виклику з боку Китаю є стимулом для реалізації програми.

Пентагон має намір зробити «тисячі» дронів у рамках програми Replicator вже до кінця наступного року. Однак Пол Шарр, виконавчий віцепрезидент Центру нової американської безпеки, який раніше працював у Міністерстві оборони, назвав такі терміни «складними» з огляду на тривалий процес узгодження оборонних бюджетів.

Назва Replicator покликана відобразити прагнення «відтворити» процес в інших галузях. Дрони є лише першою метою програми – Replicator One. Але надалі планується зайнятися виробництвом інших технологій, щоб знизити залежність від Китаю.

Наразі Китай домінує на світовому ринку споживчих дронів, а на компанію DJI припадає близько 70% ринку. Офіційні особи США говорять про необхідність розвивати альтернативні джерела постачання. У разі можливої війни на острові Тайвань американським військовим потрібно буде використовувати дрони, які виробляються не в Китаї.

Український досвід

Раніше американські військові покладалися на невелику кількість нових дронів, таких як Global Hawk, вартістю $220 млн. Але війна в Україні показала корисність великої кількості недорогих дронів, які можна відправляти на місії, з яких вони навряд чи повернуться.

ЗСУ часто використовують невеликі дешеві комерційні дрони вартістю близько $2 тис. Вони використовуються як для розвідки, так і для скидання боєприпасів на позиції ворога. Ці недорогі дрони допомогли завдати російській військовій техніці збитків на мільйони доларів. Але вони також чутливі до російських систем РЕБ.

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У зв’язку з цим назріла необхідність «переосмислення того, якою має бути парадигма співвідношення ціна-якість для дронів». Тепер американські військові експерти все частіше віддають перевагу стратегії створення великих парків дешевих автономних дронів, які можуть доповнити пілотовані літаки.

Розвиток Replicator багато в чому залежатиме від фінансування. Палата представників запропонувала створити новий фонд для відділу оборонних інновацій Пентагону у розмірі $1 млрд у рамках асигнувань на оборону на 2024 рік, але Сенат із цим не погодився. Якщо кошти не будуть виділені, відділу доведеться покладатися на перерозподіл ресурсів з інших програм оборонного бюджету.

Джерело: washingtonpost