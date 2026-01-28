Програміст створив планувальник завдань процесора для Linux на основі гороскопа

Новини Софт 28.01.2026 comment views icon

Програміст створив планувальник завдань процесора для Linux на основі астрології
Повнофункціональний планувальник для Linux scx_horoscope “приймає рішення щодо планування роботи процесора на основі положень планет у реальному часі та знаків зодіаку”.


Наприклад, якщо користувач, наприклад, Близнюки та працює за комп’ютером 10 квітня 2026 року, завдання процесора виконуватимуться на 50% повільніше. Здається дичиною, але це цілком реальний проєкт на основі sched_ext. Як розповідає Tom`s Hardware, це відносно новий фреймворк, який дозволяє реалізовувати власні планувальники Linux без патчу ядра.

Програміст створив планувальник завдань процесора для Linux на основі астрології

“Навіщо дозволяти простим смертним керувати пріоритетами процесора, коли космос може ними керувати?” — запитує розробник Лукас Замп’єрі.

Інженер Red Hat, котрий спеціалізується на архітектурі RISC-V, розповідає про особливості та реалізацію scx_horoscope у репозиторії GitHub. Астрологічні правила планування, які враховують складне поєднання планетарних доменів, зодіаку, вплив стихій, ретроградні ефекти тощо, щоб збалансувати пріоритети завдань процесора, мережі, системи та пам’яті, важко осягнути. Опис дуже докладний, але навряд варто серйозно до ного ставитися — варто сказати, що це надзвичайно складна система, що поєднує багато факторів.


Проєкт доступний за ліцензією GPL-2.0 і є “науково сумнівним та космічно кумедним” твором. Його навряд можна порекомендувати до впровадження у робочі системи — не через помилки, а тому, що він працює саме так, як задумано. У майбутньому розробник планує додати “більше космічного хаосу”.

