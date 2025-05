Tiny Corp змусила відеокарту AMD працювати через USB 3 — на Mac, Windows та Linux

«Ви не уявляєте, який рівень інженерії був вкладений у це», — пишуть автори моду для карт AMD.

Підтримка зовнішніх відеокарт на Mac та MacBook з процесорами Apple Silicon є відомою проблемою серед ентузіастів штучного інтелекту та машинного навчання. Tiny Corp вдалося змусити відеокарту AMD працювати в Tiny Grad через USB 3 — стандарт, позбавлений жодних властивостей PCIe. Оскільки використовується libusb, ця функціональність працюватиме на Windows, Linux та macOS на процесорах Apple.

Зазвичай відеокарти підключаються через слоти PCIe або інтерфейси Thunderbolt/USB4, які мають підтримку тунелювання PCI Express. На відміну від Mac на Intel, пристрої на базі Apple Silicon не підтримують зовнішні відеокарти. Тож попри їхню ефективність порівняно з системами на базі x86, користувачі мають проблеми з роботою потужних моделей ШІ на них.

Here’s the worlds first AMD GPU driven over USB3. From a Mac! Linux and Windows should work too, it’s just libusb.

Available today in tinygrad master, use an ADT-UT3G to connect the GPU to your USB port. You have no idea of the level of engineering that went into this. pic.twitter.com/V6trNwcGXt

— the tiny corp (@__tinygrad__) May 9, 2025