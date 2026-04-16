Valve рятує відеокарти з 8 ГБ пам'яті: новий патч для ігор / Wccftech

Компанія Valve продовжує вдосконалювати ігрову екосистему Linux, пропонуючи рішення для однієї з найгостріших проблем сучасного геймінгу — дефіциту відеопам’яті. Розробниця Наталі Фок, яка співпрацює з Valve, представила патчі для ядра Linux, що кардинально змінюють роботу з VRAM.





Суть нововведення полягає в інтелектуальному керуванні ресурсами відеокарти. Раніше система могла витісняти ігрові дані з відеопам’яті в повільну оперативну пам’ять (RAM) на користь фонових процесів, таких як браузери або месенджери, що призводило до різкого падіння FPS та заїкань.

Новий механізм встановлює для ігор найвищий пріоритет. Тепер Linux спочатку очищує відеопам’ять від сторонніх додатків, залишаючи максимум простору для активної гри. Це дозволяє картам із 8 ГБ пам’яті працювати значно ефективніше в “важких” проєктах.

Результати тестування в “Cyberpunk 2077” показали, що завдяки цій оптимізації вдається вивільнити до 1.3 ГБ додаткової відеопам’яті. Це критично для систем, де гра споживає близько 7-8 ГБ, фактично усуваючи необхідність знижувати налаштування текстур.





На даному етапі технологія орієнтована на користувачів Linux та SteamOS. Патчі вже доступні для дистрибутиву CachyOS і згодом можуть стати частиною стандартного ядра Linux, що зробить їх доступними для всіх гравців на цій платформі.

Важливо зазначити, що наразі покращення стосуються власників відеокарт від AMD та Intel. Через особливості закритих драйверів NVIDIA, реалізація подібної пріоритезації для “зелених” карт поки що залишається під питанням.

Це рішення є особливо актуальним на тлі чуток про нові пристрої від Valve, які можуть використовувати середньобюджетні графічні чіпи. Оптимізація на рівні системи дозволяє значно подовжити термін служби заліза, яке раніше вважалося недостатнім для сучасних вимог.

Для геймерів це означає, що 8 ГБ відеопам’яті більше не є вироком для роздільної здатності 1080p або навіть 1440p. Valve вкотре доводить, що програмна оптимізація може бути не менш ефективною за нарощування апаратних потужностей.

Джерело: Wccftech