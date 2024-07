Пророче відео Стіва Джобса 1983 року вперше опублікували онлайн

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Компанія Steve Jobs Archive вперше опублікувала відео виступу 28-річного Стіва Джобса на Міжнародній конференції дизайну в Аспені, штат Колорадо, 1983 року. Раніше ці кадри ніде не публікувалися.

Промова Стіва Джобса була зосереджена на майбутньому комп’ютерів і тому, як вони змінять повсякденне життя людей.

Steve Jobs Archive була створена у 2022 році вдовою Лорен Пауелл Джобс, Тімом Куком і Джоні Айвом. Компанія створила сайт, що містить колекцію цитат, фотографій, відео та електронних листів Джобса. Також компанія пропонує стипендії молодим творцям, які хочуть піти його стопами.

Нова сторінка містить вступ від Джоні Айва, який очолював відділ дизайну в Apple понад два десятиліття і був близьким другом Джобса:

«Стів рідко відвідував дизайнерські конференції. Це був 1983 рік, до запуску Mac, і все ще були відносно ранні дні Apple. Я вважаю, що дух захоплює, наскільки глибоким було його розуміння драматичних змін, які мали статися, коли комп’ютер стане загальнодоступним. Звичайно, він був не тільки пророчим, але й фундаментальним у визначенні продуктів, які назавжди змінять нашу культуру та наше життя. … Стів зазначає, що зусилля щодо дизайну в США на той час були зосереджені на автомобілях, мало уваги чи зусиль приділялося побутовій електроніці. … Під час виступу Стів передбачає, що до 1986 року продажі ПК перевищать продажі автомобілів, і що в наступні десять років люди будуть проводити більше часу з ПК, ніж в автомобілі. Для початку 1980-х це були абсурдні заяви. Описуючи те, що він бачить як неминучість того, що ця нова категорія стане поширеною, він просить допомоги у дизайнерів в аудиторії. Він просить, щоб вони почали думати про дизайн цих продуктів, тому що добре або погано розроблені, вони все одно будуть зроблені. … Революція, яку Стів описав понад 40 років тому, звичайно ж, відбулася, частково через його глибоку відданість певному роду громадянській відповідальності. Він піклувався, виходячи за межі будь-якого функціонального імперативу. Це була його перемога за красу, за чистоту і, як він казав, за те, що він проклятий. Він щиро вірив, що, роблячи щось корисне, привабливе та красиве, ми виражаємо свою любов до людства.»

На сторінці The Objects of Our Life можна знайти більше інформації про промову Джобса, а також переглянути фотографії та експонати того часу. Повне відео виступу Джобса можна знайти внизу сторінки.

