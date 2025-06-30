GIGABYTE AERO X16 та GAMING A16 від 50 тис. грн: голосові команди, до 4 ТБ SSD й вибір між AMD та Intel

GIGABYTE представила в Україні ноутбуки AERO X16 і GAMING A16

GIGABYTE повідомила про випуск пари продуктивних ноутбуків AERO X16 та GAMING A16. Вони позиціюються як універсальні рішення для творчості, роботи й розваг.

Обидві серії підтримують фірмову програму GiMATE з вбудованою LLM-моделлю. Достатньо натиснути клавішу й задати ноутбуку голосову команду: зменшити шум, пришвидшити обчислення, оптимізувати батарею чи створити зображення за допомогою ШІ (наприклад, Stable Diffusion).

GIGABYTE AERO X16

AERO X16 — це легкий (1,9 кг при товщині 16,75 мм) та продуктивний ноутбук для роботи та творчості. Він має 16-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів), частотою 165 Гц та максимальною яскравістю 400 ніт. Екран забезпечує охоплення 100% колірної гами sRGB та має сертифікацією Pantone Validated

Пристрій може комплектуватися процесором AMD Ryzen AI 7 або Ryzen AI 9 із 8-12 ядрами, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 5600 та має два слота M.2 для встановлення SSD місткістю 4 ТБ. Конфігурацію доповнюють дискретні відеокарти GeForce RTX 5060 або RTX 5070.

Акумулятор ноутбука дозволяє працювати до 12 годин без підзарядки. Система містить порт USB4 з пропускною здатністю до 40 Гбіт/с, підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0, що дозволяє заряджати ноутбук навіть за допомогою зарядок для смартфонів. Пристрій пропонує оновлену клавіатуру Golden Curve та збільшений тачпад.

Ноутбук GIGABYTE AERO X16 надійде в продаж в Україні вже цього тижня за ціною від 69999 грн.

GIGABYTE GAMING A16

Модель GAMING A16, як видно з назви, орієнтована на геймерів. Ця новинка важить трохи більше — 2,2 кг, а товщина становить 19,45 мм. Тут також доступний 16-дюймовий IPS дисплей, але з трохи іншими параметрами. Є версії роздільної здатності Full HD+ (1920×1200 пікселів, 300 ніт) та WQXGA (2560×1600 пікселів, 400 ніт). В усіх випадках використовуються панелі з частотою 165 Гц.

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В цій моделі доступні процесори Intel Core i5 та i7 (8 і 10 ядер відповідно) у парі з відеокартами RTX 4050, RTX 5060 або RTX 5070. Підтримується до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 5600 та два накопичувача місткістю до 4 ТБ. Для охолодження компонентів використовується система Icy Touch і кулером WINDFORCE із двома вентиляторами та чотирма тепловими трубками.

Ігровий ноутбук GIGABYTE GAMING A16 надійде у продаж за 2-3 тижні зі стартовою ціною від 49999 грн.