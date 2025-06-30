Перший трейлер Sci-Fi фільму «Проєкт Аве Марія» — Раянг Гослінг вирушає в місію з порятунку Сонця

Кадр з трейлеру «Проєкту Аве Марія»

«Проєкт Аве Марія» / Project Hail Mary від Amazon адаптує однойменний науково-фантастичний роман Енді Віра 2021 року і показує Раяна Гослінга у ролі колишнього вчителя і «астронавта мимоволі», якого відправляють у місію з порятунку Сонця і Землі.

«Райланд Грейс (Гослінг) опиняється на космічному кораблі, не пам’ятаючи свого минулого та того, як він туди потрапив. Його міжзоряна місія, яку необхідно успішно виконати, щоб врятувати Землю від потенційної катастрофи, призводить до зустрічі з таємничим інопланетянином, який також прагне врятувати свій власний вид».

Трейлер починається з того, що дуже бородатий Грейс прокидається з коми на космічному кораблі, який, як він виявляє, знаходиться за 11,9 світлових років від Землі. Через серію флешбеків ми дізнаємося, що земне Сонце, а також незліченна кількість сусідніх зірок, вмирають внаслідок впливу таємничої речовини. У міру того, як Грейс поступово відновлює свою пам’ять у нього виникає багато запитань. Чому цю місію доручили простому вчителю природознавства? Чи зможе він вчасно розв’язати проблему? І що це за невідома форма життя, яка перебуває з ним у космосі?

Окрім Гослінга у фільмі з’являються Сандра Гюллер («Анатомія падіння») та Мілана Вайнтруб. Режисерами та співпродюсерами виступили Філ Лорд та Крістофер Міллер («Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Мачо і ботан 2», «Соло. Зоряні Війни. Історія»), а сценаристом — Дрю Годдард, який створив супергеройський телесеріал Netflix «Шибайголова» і раніше адаптував книгу Віра для фільму «Марсіянин» (2015), номінованого на сім премій «Оскар».

Раніше відбулися тестові покази фільму, які оцінили його як «інтелектуальну і емоційно резонансну» наукову фантастику, а також відзначили акторську гру Гослінга.

«Це неймовірно амбітна історія з величезним масштабом, і її створення здавалося справді складним, і це наша своєрідна перевага», — заявляв Гослінг на CinemaCon. «Ось чому ми ходимо в кіно. І я кажу це не лише тому, що я тут знімаюся. Я також кажу це тому, що я продюсер фільму».

«Проєкт Аве Марія» стартує в кінотеатрах 20 березня 2026 року.