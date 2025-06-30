«Деякі VIP-персони нагадують Ілона Маска»: творець «Гри в кальмара» каже, що третій сезон надихався «ситуацією в США»

Ілон Маск / «Гра в кальмара»

Ілон Маск надихає, але — це не комплімент. Творець «Гри в кальмара» Хван Дон Хьок взяв образ мільярдера для розпещених VIP-персон.

Автор серіалу поділився, що надихався екстравагантною поведінкою Маска під час роботи над третім сезоном. Його образ став джерелом натхнення, особливо під час написання сцени з заможними глядачами смертельних ігор.

«Ілон Маск зараз всюди, правда? Усі про нього говорять. Він не лише керівник величезної технологічної компанії, яка майже контролює світ, а й справжній шоумен. Після написання [3 сезону] я, звісно, подумав: “О, деякі з VIPів справді трохи схожі на Ілона Маска”», — сказав Хван.

У новому сезоні серіалу ці VIP-персонажі — багатії в масках, що спостерігали за іграми з боку — вони вперше брали участь у змаганнях напряму. Хван пояснює це як частину більшого задуму: «Вони знімають маски, входять у гру та вбивають інших власноруч». За словами режисера, ідея такого розвитку подій з’явилася під впливом сучасної політичної атмосфери у США.

«У минулому ті, хто справді контролював систему та утримував владу, ховалися за завісою — майже як частина великої невидимої змови. Але тепер усе інакше, особливо в Америці. Сьогодні багато говорять про олігархію, але ці так звані власники великих технокомпаній відкрито виступають і заявляють, кого підтримують своїми грошима. Люди, які справді тримають у руках владу і керують системою, більше не ховаються. Вони добровільно скидають маски, майже ніби заявляють: “Це ми всім керуємо. Це ми тримаємо все під контролем”», — резюмує Хван.

Що відомо про третій сезон «Гри в кальмара»

З 27 червня на Netflix доступний третій сезон «Гри в кальмара» — фінальна частина історії Сон Гі Хуна, який вирішив знищити систему смертельних ігор. Після трагічної загибелі його друга дитинства Чон Бе (Лі Со Хван) від рук Фронтмена (Лі Бьон Хон) у другому сезоні, головний герой повертається, щоб остаточно зупинити змагання.

У новому сезоні шість епізодів з українським дубляжем, кожен тривалістю до години. Це найкоротший сезон серіалу: для порівняння, у першому було 9 серій, у другому — 7. Перші рецензії вказують, що сезон готує глядачам «багато сліз» і, ймовірно, не надто оптимістичний фінал. Сам Хван раніше казав, що «хепі-енду не буде».У третьому сезоні цю історію буде завершено, хоча Netflix, імовірно, не відмовиться від продовження. Сам Хван раніше натякав на можливий спін-офф, події якого розгортатимуться між першим і другим сезонами.

Джерело: Variety