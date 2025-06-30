Новини Кіно 30.06.2025 о 20:45 comment views icon

«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Серіал, що не має конкурентів»: Квентін Тарантіно розхвалив хіт жахів Netflix з 93% на Rotten Tomatoes
Квентін Тарантіно назвав улюблений серіал жахів, який «не має конкурентів». Фото: Netflix

Квентін Тарантіно досить часто критикував стримінгові платформи в тому, що стосується випуску фільмів, які пропускають кінотеатральні прем’єри — однак один із улюблених серіалів режисера належить саме Netflix.

В інтерв’ю The Jerusalem Post (через Collider) дворічної давнини Тарантіно розхвалив серіал жахів «Привиди будинку на пагорбі» Майка Фланеґена.

«Мій улюблений серіал, без жодної конкуренції — це “Привиди будинку на пагорбі”».

Серіал у жанрі надприродного та жахів стартував на Netflix у жовтні 2018 року, як вільна інтерпретація однойменного роману Ширлі Джексон 1959 року. Сюжет відбувається у двох часових лініях: одна розповідає про п’ять братів та сестер, які стикалися з надприродними явищами у дитинстві, тоді як друга переносить їх досвід у сучасне життя.

Частково те, що робить «Привиди будинку на пагорбі» таким захопливим, полягає в акторському складі, на чолі з Вікторією Педретті, Олівером Джексоном-Коеном,  Міхілем Гаусманом, Елізабет Різер та Карлою Гуджино в ролі Олівії Крейн, серця сімейної трагедії. Кожен з 10 епізодів діє як частина більшої головоломки, зосереджуючись на кожному з членів родини Крейн та фіксуючи довготривалі наслідки їх травми та горя. Одним словом, ідеальне поєднання людської драми із жахами — гідне звання улюбленого серіалу Тарантіно.

Як не дивно, попри те, що оцінки Квентіна досить часто різняться з відгуками критиків, «Привиди будинку на пагорбі» отримали досить високий рейтинг на Rotten Tomatoes: 93% від критиків і 91% від глядачів.

«”Привиди будинку на пагорбі” — це водночас і абсолютно жахлива історія про привидів, і емоційно руйнівна сімейна драма. І це один із найкращих серіалів, випущених Netflix на цей час», — писав кінооглядач Адам Чітвуд в рецензії Collider.

Надалі Фланеґен поповнив відеотеку Netflix не менш моторошними шоу: «Привиди маєтку Блай‎», «Опівнічна меса‎», «Опівнічний клуб» і з останнього — готичний мінісеріал, заснований на творах Едгара По «Падіння дому Ашерів‎». Окрім тематичної схожості, у проєктах подекуди дублюється й акторський склад.

Нагадаємо, що раніше Тарантіно розхвалив серіал «Новини» / The Newsroom, відзначивши автора Аарона Соркіна, як «найкращого автора діалогів» в Голлівуді, а також назвав найкращий бойовик 2025 року і фільм, який вважає одним із кращих режисерських дебютів в історії.

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