У громадян можуть забирати друге авто на фронт — законопроект про мобілізацію

У українців можуть забирати авто на потреби фронту — такі норми присутні в новому законопроекті про мобілізацію.

Відповідно до нього, мобілізація транспортного засобу у громадян можлива у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу.

Про це повідомили народний депутат Мар’яна Безугла в Facebook та Олексій Гончаренко в Telegram.

Нардепи виклали ідентичні тексти.

«Мобілізація транспортних засобів — уточнення. Для громадян – у разі наявності у власності більше одного транспортного засобу можуть мобілізувати», — йдеться в конспекті тексту затвердженного для розгляду в раді законопроекту.

Вірогідно, під громадянами маються на увазі ФОПи.

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Зокрема, 10 лютого депутатка Юлія Клименко в ефірі телемарафону коментувала зміни, згадуючи, що мобілізація авто на фронт тепер стосується і ФОПів.

«Якщо раніше мова йшла тільки про юридичні особи – підприємства, в яких вилучали транспорт, то тепер уже додалися фізичні особи-підприємці. Тепер в реєстр, який буде вести ЗСУ і ТЦК щодо транспортних засобів будуть передаватися дані не підприємствами та громадянами, а державними органами, зокрема, МВС. Ці транспортні засоби будуть на обліку і якщо вони будуть у реєстрі, то вони не зможуть бути проданими, закладеними, а також пересуватися між областями. Це дуже контроверсійні пропозиції», – сказала Клименко.

Також тоді нардепка заявляла, що наразі існує постанова Кабміну про порядок вилучення транспорту на потреби армії, але вона «з якогось переляку є державною таємницею».

На сайті Ради доступна тільки версія законопроекту № 10449 станом на 30.01.2024.

У законопроєкті ж про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що вилучення авто на потреби ЗСУ можливе трьома методами:

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примусове відчуження;

вилучення;

мобілізація.

Вилучення автомобіля стосується тільки державних підприємств. Транспорт фізичних осіб підлягає або мобілізації, або примусовому відчуженню.

Зазначимо, вчора комітет з національної безпеки та оборони підготував текст законопроєкту № 10449 про мобілізацію до другого читання. Його розгляд у Верховній Раді може розпочатися вже сьогодні.