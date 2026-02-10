Раптово: Toyota анонсувала власний ігровий рушій

Скрін графіки нового рушія Flourite/Toyota Connected North America

Донька всесвітньо відомого автомобільного бренду Toyota Connected North America працює над ігровим рушієм Fluorite.





Зазначається, що розробка проходить за тісної співпраці з фреймворком користувацького інтерфейсу Flutter, що використовується Google. Для обробки ігрової логіки та інтерфейсу застосовується мова Dart.

“Його мета — забезпечити високу продуктивність навіть на менш потужному або вбудованому обладнанні, наприклад, під час запуску 3D-графіки та інтерактивного користувальницького інтерфейсу через бортові системи автомобіля”, — пояснюється на японському сайті Game*Spark.

На офіційному сайті Fluorite особлива увага приділяється високопродуктивному ядру ​​Entity Component System (ECS), створеному на C++ та оптимізованому під слабше обладнання. Також присутні зони сенсорного відгуку, які визначаються моделлю. Вони мають спростити художникам встановлення областей, доступних для кліку всередині Blender, що зробить простішим створення 3D-інтерфейсів.

Окрім цього є підтримка 3D-рендерингу консольного рівня за допомогою технології Filament від Google. Це значно розширяє потенціал для розробки ігор. Навіть якщо Toyota обмежиться лише дисплеями для власних автівок. Fluorite також використовує технологію “гарячого перезавантаження” Flutter для швидкого оновлення сцен.





У матеріалі Game*Spark йдеться, що початково Toyota Connected North America хотіла працювати з вже наявними ігровими рушіями, але всі вони були пов’язані з високими ліцензійними зборами або ресурсомісткістю. Таким чином почалась розробка Fluorite. Приємно, що Fluorite позиціюється як повнофункціональний рушій з відкритим вихідним кодом. Навіть якщо Toyota не займатиметься розробкою ігор, у незалежних розробників може з’явитися потенціал для його використання.

