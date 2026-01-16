Realme підтвердила P4 Power з батареєю на 10 000 мА•год

Смартфон Realme P3

На додачу до в’єтнамського зливу Realme 16 також стали відомі ключові характеристики смартфона Realme P4 Power. Цього разу джерелом інформації стала сама Realme, яка підтвердила попередній виток індійського онлайн-ритейлера Flipkart. Він пророкував наступній моделі Realme P-Series надзвичайно містку батарею — 10 001 мА·год.

Повний список характеристик Realme не опублікувала, але частину ключових особливостей уже підтвердила. Головний акцент — надвелика батарея. Отже, компанія підтвердила, що пристрій називатиметься Realme P4 Power та справді матиме велику батарею. Точну місткість виробник не назвав, проте зазначив, що вона буде п’ятизначною, а це означає акумулятор приблизно на 10 000 мА·год.

Зазвичай смартфони з такою батареєю асоціюються з масивним корпусом і значною вагою. Їх ще жартома називають “цеглиною”. Однак Realme запевняє, що P4 Power отримає “олівцево-тонкий корпус” та важитиме 218 грамів. Це виглядає нетипово для пристрою з батареєю такого класу й прямо вказує на орієнтацію моделі на тривалий час автономної роботи без радикальних компромісів у зручності.

Компанія також підтвердила підтримку наскрізного заряджання, що дозволяє живити смартфон напряму від зарядного пристрою, минаючи акумулятор. Це корисно для зниження зносу батареї під час ігор або тривалого використання на зарядці. Крім того, Realme P4 Power підтримуватиме реверсивну зарядку потужністю 27 Вт, що дозволяє використовувати смартфон як павербанк для інших пристроїв. Швидкість дротової зарядки для самого смартфона бренд поки не розкрив.

Серед інших підтверджених характеристик Realme P4 Power називають дисплей з роздільною здатністю 1.5K та частотою оновлення 144 Гц, що робить модель привабливою для ігор і мультимедіа. Також Realme пообіцяла три роки оновлень ОС Android (скоріш за все, пристрій вийде з Android 16) і чотири роки випуску патчів безпеки.

Дату презентації Realme P4 Power та орієнтовну ціну смартфона компанія поки не розкрила.

Джерело: gsmarena