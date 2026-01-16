Новини Пристрої 16.01.2026 comment views icon

Realme 16 розкрили до анонсу: Dimensity 6400 Turbo, 7000 мА•год і захист IP69K

Вадим Карпусь

Realme 16 отримав дзеркальце для селфі біля основної камери

Підрозділ Realme у В’єтнамі почав тизерити майбутній вихід смартфона Realme 16. Перші промоматеріали демонструють незвичний дизайн задньої панелі з горизонтальним блоком камер. Таке рішення нагадує стилістику смартфонів Google Pixel і нещодавно представленого iPhone Air. Водночас Realme додала власну особливість — окреме дзеркальце для селфі, розміщене поруч з основними камерами. Паралельно смартфон достроково з’явився в каталозі одного з в’єтнамських ритейлерів, що дозволило розкрити майже всі характеристики пристрою ще до офіційного анонсу.

Характеристики Realme 16

Смартфон Realme 16 отримав 6,57-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення зображення 120 Гц. Для панелі заявлена пікова яскравість до 4500 ніт. Для захисту екрану використовується скло AGC DT-Star D+, а під дисплеєм розміщено сканер відбитків пальців.

Пристрій містить процесор MediaTek Dimensity 6400 Turbo. Виробник запропонує цю модель у конфігураціях з 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Також заявлена підтримка карт пам’яті microSD.

Основна камера складається з двох модулів: головного сенсора на 50 Мп і допоміжного датчика на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп.

Серед інших характеристик згадують модулі Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, ІЧ-порт, а також акумулятор місткістю 7000 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 60 Вт. Попри велику батарею, смартфон має товщину 8,1 мм і важить 183 г. Окремо варто відзначити захист корпусу згідно стандартів IP66, IP68, IP69 і IP69K. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16, ймовірно, з оболонкою Realme UI 7.

Як очікується, смартфон Realme 16 вийде у двох версіях: 8 ГБ + 256 ГБ і 12 ГБ + 256 ГБ. Він буде доступний у кольорах Air Black та Air White. Старт продажів запланований на 2 лютого, що, ймовірно, і є датою офіційного анонсу. Інформацію про ціну поки не розкрили.

Джерело: gizmochina

