Red Dead Redemption нарешті виходить на ПК — реліз у Steam наприкінці жовтня

До складу видання Red Dead Redemption на ПК увійде також зомбі-доповнення «Undead Nightmare».

Компанія Rockstar Games оголосила про випуск оригінальної гри Red Dead Redemption для ПК. Реліз відбудеться 29 жовтня в цифрових магазинах Steam, Epic Games Store та Rockstar Store.

Перша Red Dead Redemption побачила світ ще у травні 2010 року на консолях PlayStation 3 та Xbox 360. Згодом, у серпні 2023 року, гра стала доступною для власників PlayStation 4 та Nintendo Switch. Тепер же настав час підкорювати ПК-платформу.

Розробники обіцяють, що ПК-версія дозволить гравцям по-новому відчути атмосферу Дикого Заходу. Компанія Double Eleven, яка співпрацює з Rockstar Games, додала низку покращень, специфічних для комп’ютерної платформи.

Серед технічних особливостей нової версії варто відзначити підтримку роздільної здатності 4K з частотою оновлення до 144 Гц на сумісному обладнанні. Гра також підтримуватиме ультраширокі (21:9) та суперультраширокі (32:9) монітори, технологію HDR10.

Онлайн-курс Digital Marketing від Mate academy. Станьте високооплачуваним спеціалістом завдяки курсу Digital Marketer та почніть карʼєру в IT з нуля. Отримати знижку на курс

Rockstar Games анонсувала підтримку технологій масштабування NVIDIA DLSS 3.7 та AMD FSR 3.0, а також NVIDIA DLSS Frame Generation. Компанія планує оприлюднити додаткову інформацію найближчим часом, зокрема про можливість попереднього замовлення гри.

Дія Red Dead Redemption розгортається на Дикому Заході на початку 20 століття, коли епоха ковбоїв добігає кінця. Гравці беруть на себе роль Джона Марстона, колишнього злочинця, якого змушують полювати на членів його колишньої банди.