Канонічний фінал Red Dead Redemption 2: актор, який озвучив Артура Моргана, розкрив свій вибір

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Актор Роджер Кларк, який озвучив головного героя Red Dead Redemption 2, розповів про свій улюблений фінал гри.

Red Dead Redemption 2, випущена у 2018 році, стала справжнім феноменом в ігровій індустрії. Гра посіла сьоме місце серед найбільш продаваних відеоігор усіх часів, розійшовшись тиражем понад 65 мільйонів копій.

Центральною фігурою Red Dead Redemption 2 є Артур Морган — харизматичний ковбой, який полонив серця багатьох гравців. Відкритий світ гри пропонує кілька варіантів завершення історії, які залежать від рішень гравця упродовж проходження.

Далі спойлери!

У фінальній частині Red Dead Redemption 2 гравці постають перед складним вибором: допомогти Джону Марстону, головному герою першої частини, або зрадити його. Це рішення набуває особливої ваги під час запеклої перестрілки з бандою Датча та агентами Пінкертона.

Роджер Кларк, актор озвучення Артура Моргана, поділився своїми думками щодо різних кінцівок гри в інтерв’ю Gamology. За його словами, Red Dead Redemption 2 має чотири можливі фінали.

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«Є два варіанти з високою честю та два з низькою. У кожному випадку можна або допомогти Джону, або повернутися за грошима», — пояснив Кларк. Він додав, що особисто не бачить сенсу в поверненні за грошима, оскільки дні Артура все одно полічені.

Актор озвучення висловив свою перевагу щодо «канонічного» завершення:

«Для мене канонічним є фінал, де Артур допомагає Джону, зберігаючи “високу честь”».

Red Dead Redemption 2 використовує систему честі, яка суттєво впливає на розвиток сюжету та взаємодію головного героя зі світом гри. Рівень честі Артура Моргана змінюється залежно від вибору гравця: допомога незнайомцям та чесні вчинки підвищують честь, а грабунки та вбивства невинних її знижують. Високий рівень честі відкриває доступ до певних діалогів, знижок у крамницях та змінює ставлення персонажів до Артура. Ця механіка не лише урізноманітнює ігровий процес, але й дає змогу гравцям формувати характер головного героя відповідно до власного стилю гри.

Попри популярність франшизи Red Dead, розмови про третю частину гри поки що не на часі для розробника Rockstar Games. Компанія зосередила свої зусилля на розробці Grand Theft Auto 6, анонс якої на початку 2024 року побив рекорди переглядів.

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Джерело: Dexerto

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