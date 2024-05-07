Новини Ігри 07.05.2024 о 16:21 comment views icon

Редактор модів The Witcher 3 REDkit вийде 21 травня — він буде безплатним для всіх власників The Witcher 3: Wild Hunt на ПК

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Андрій Русанов

Автор сайту

CD Projekt RED оголосила, що розширений редактор модів The Witcher 3 REDkit вийде 21 травня 2024 року. Редактор на основі рушія гри буде доступний безплатно для всіх, хто володіє The Witcher 3: Wild Hunt на ПК.

Списки бажання для замовлення Witcher 3 REDkit доступні в Steam, GOG та Epic Games Store. Ті автори модів, яким дуже кортить випробувати інструмент, можуть отримати доступ до тестової версії в Steam.

Редактор модів надасть ширші можливості для творців, у тому числі й створення квестів. Інструментарій близький до того, яким користувалися розробники гри. Реліз може надати «нове дихання» Witcher 3, створеній 9 років тому. Також REDkit дозволить редагувати й контент самої гри або інтегрувати до нього нові елементи.

Проте підтримка редактора модів та й власне самих модів залишається ексклюзивом ПК. На відміну від Bethesda, CD Projekt RED не має планів їхнього просування на консолях. Також не буде зайвим нагадати, що 17 травня CDPR  перестане підтримувати «Відьмака 3» на Windows 7 та 8.1 — гра продовжить працювати, але перестане отримувати офіційні патчі. Компанія анонсувала редактор модів восени 2023 року.

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Безоплатний редактор модів для «Відьмака 3» від CDPR — сторінка Steam та запис на його тестування


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