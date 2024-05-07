Редактор модів The Witcher 3 REDkit вийде 21 травня — він буде безплатним для всіх власників The Witcher 3: Wild Hunt на ПК

CD Projekt RED оголосила, що розширений редактор модів The Witcher 3 REDkit вийде 21 травня 2024 року. Редактор на основі рушія гри буде доступний безплатно для всіх, хто володіє The Witcher 3: Wild Hunt на ПК.

Списки бажання для замовлення Witcher 3 REDkit доступні в Steam, GOG та Epic Games Store. Ті автори модів, яким дуже кортить випробувати інструмент, можуть отримати доступ до тестової версії в Steam.

Mark your calendars — The Witcher 3 REDkit, an extensive mod editor based on the game’s engine, releases on May 21st, 2024! ⚙ It will be available for free for everyone who owns The Witcher 3: Wild Hunt on PC. Wishlist on @Steam, @GOGcom or @EpicGames: 🖤… pic.twitter.com/wCx8CE9SJo — The Witcher (@witchergame) May 7, 2024

Редактор модів надасть ширші можливості для творців, у тому числі й створення квестів. Інструментарій близький до того, яким користувалися розробники гри. Реліз може надати «нове дихання» Witcher 3, створеній 9 років тому. Також REDkit дозволить редагувати й контент самої гри або інтегрувати до нього нові елементи.

Проте підтримка редактора модів та й власне самих модів залишається ексклюзивом ПК. На відміну від Bethesda, CD Projekt RED не має планів їхнього просування на консолях. Також не буде зайвим нагадати, що 17 травня CDPR перестане підтримувати «Відьмака 3» на Windows 7 та 8.1 — гра продовжить працювати, але перестане отримувати офіційні патчі. Компанія анонсувала редактор модів восени 2023 року.