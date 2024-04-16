Безоплатний редактор модів для «Відьмака 3» від CDPR — сторінка Steam та запис на його тестування

Безоплатний редактор модів для The Witcher 3: Wild Hunt / «Відьмак 3: Дикий гін», який CDPR анонсувала наприкінці минулого року, наближається до релізу — у Steam з’явилася сторінка The Witcher 3 REDkit (саме так називається інструментарій) і почався запис на двотижневий Playtest, який відбудеться з 16 по 30 квітня.

Реліз редактора The Witcher 3 REDkit та деталі бета-тесту

Загальнодоступний реліз редактору має відбутися протягом 2024 року (точна дата не повідомляється). За основу розробники взяли внутрішній інструментарій, який використовували самі при створенні гри, його доопрацювали та оптимізували. За словами розробників, гравці отримають «повну свободу дій», тож зможуть не лише змінювати доступні місії, а й створювати нові завдання чи інший контент.

Редактор вийде лише на ПК і наявність копії гри, встановленої на ПК користувача, є обов’язковою умовою коректної роботи інструментарію. В межах бета-тесту доступ до редактора відриватимуть поступово, у декілька хвиль. Подати заяву можна прямо на сторінці The Witcher 3 REDkit у Steam, натиснувши кнопку Запитати доступ, і чекати сповіщення.

Чи потрібно нагадувати, що разом з привілейованим раннім доступом до редактора на тестувальників покладається відповідальна справа — надавати фідбек. Розробники відразу попереджають про всі ризики — баги, нестабільну роботу та інші незручності, виявити які, власне, й покликане відкрите тестування. Підтримка прийматиме баг-репорти через онлайн-форму за цим посиланням.

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Одночасно розробники CDPR анонсували впровадження підтримки майстерні Steam для The Witcher 3 — охочі можуть вступити у бета-тест, доєднавшись до мод-ком’юніті «Відьмака» за цим посиланням.

За місяць CDPR (17 травня) перестане підтримувати «Відьмака 3» на Windows 7 та 8.1 — гра продовжить працювати, але перестане отримувати офіційні патчі. Тим часом «Відьмак 4» / The Witcher 4 перейшов у стадію передвиробництва — над грою, чия повноцінна розробка стартує у другому півріччі, вже працює понад 60% (400 співробітників) всієї команди CD Projekt.