Новини Ігри 18.04.2023 о 19:03

Redfall, Minecraft Legends, Medieval Dynasty та інші поповнення каталогу Game Pass у квітні

Вадим Карпусь

Автор новин

Microsoft розповіла про те, які ігри стануть доступними підписникам Game Pass у квітні. Користувачі зможуть оцінити пригодницький шутер Redfall та екшен Minecraft Legends відразу ж у день релізу, а також кілька інших проєктів.

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Вже з сьогоднішнього (у день релізу) дня підписники Game Pass отримали доступ до нової гри Minecraft Legends. Це стратегічний екшен, в якому належить зайнятися дослідженням родючих земель з пишними біомами, що знаходяться на межі повного знищення. Гравець має зібрати союзників і повести їх у бій проти загарбників. Принагідно потрібно видобувати ресурси, необхідні для зміцнення захисту. Гра Minecraft Legends доступна на консолях Xbox, ПК та хмарних пристроях з EA Play.

Надалі підписникам Game Pass стануть доступні такі ігри:

  • Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Xbox, ПК) – 20 квітня
  • Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 квітня
  • Homestead Arcana (Cloud, ПК, Xbox Series X|S) – 21 квітня
  • Cassette Beasts (ПК) – 26 квітня
  • BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Xbox, ПК) – 27 квітня
  • The Last Case of Benedict Fox (Xbox, ПК) – 27 квітня
  • Redfall (Cloud, ПК, Xbox Series X | S) – 2 травня

Redfall, Minecraft Legends, Medieval Dynasty и другие пополнения каталога Game Pass в апреле

Додатково гравці зможуть використовувати деякі доповнення та оновлення:

  • Vampire Survivors: Tides of the Foscari DLC – вже доступно
  • Microsoft Flight Simulator – World Update XIII: Oceania and Antarctica – 25 квітня

Разом з тим, з 30 квітня каталог Game Pass залишать наступні ігри:

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  • Bugsnax (Cloud, Xbox, ПК)
  • Destroy All Humans! (Cloud, Xbox, ПК)
  • Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Xbox, ПК)
  • Tetris Effect Connected (Xbox, ПК)
  • Unsouled (Cloud, Xbox, ПК)

Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах


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