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Redfall вийде 2 травня, розробники показали нові геймлейні кадри з монстрами та локаціями

Redfall вийде 2 травня, розробники показали нові геймлейні кадри з монстрами та локаціями

Під час проведення заходу Xbox Developer Direct розробники з Arkane Studios поділилися додатковими відомостями про свій майбутній шутер Redfall. Так стало відомо, що гра вийде 2 травня 2023 року. Спочатку її реліз був запланований на літо 2022, але потім його довелося перенести на першу половину 2023 року.

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Крім того, розробники представили декілька нових кадрів, які демонструють ігровий процес Redfall. При цьому було показано унікальні здібності, доступні гравцям, а також основний сеттінг Mass, що дає уявлення про сюжетну місію на маяку.

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У Redfall доступні однокористувацький і кооперативний багатокористувацький режими. Гравцям належить обрати одного з чотирьох головних героїв — криптозоолога та винахідника Девіндера Круслі, студентку-телекінетика Лейлу Еллісон, бойового інженера Ремі де ла Росу та надприродного снайпера Джейкоба Бойєра — для боротьби з вампірами, які захопили та зруйнували Redfall після невдалого наукового експерименту.

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Гра Redfall вийде на Xbox Series X/S та ПК і буде доступна в перший день через Game Pass.

Джерело: IGN


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