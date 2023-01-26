Redfall вийде 2 травня, розробники показали нові геймлейні кадри з монстрами та локаціями

Під час проведення заходу Xbox Developer Direct розробники з Arkane Studios поділилися додатковими відомостями про свій майбутній шутер Redfall. Так стало відомо, що гра вийде 2 травня 2023 року. Спочатку її реліз був запланований на літо 2022, але потім його довелося перенести на першу половину 2023 року.

Крім того, розробники представили декілька нових кадрів, які демонструють ігровий процес Redfall. При цьому було показано унікальні здібності, доступні гравцям, а також основний сеттінг Mass, що дає уявлення про сюжетну місію на маяку.

У Redfall доступні однокористувацький і кооперативний багатокористувацький режими. Гравцям належить обрати одного з чотирьох головних героїв — криптозоолога та винахідника Девіндера Круслі, студентку-телекінетика Лейлу Еллісон, бойового інженера Ремі де ла Росу та надприродного снайпера Джейкоба Бойєра — для боротьби з вампірами, які захопили та зруйнували Redfall після невдалого наукового експерименту.

Курс ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Гра Redfall вийде на Xbox Series X/S та ПК і буде доступна в перший день через Game Pass.

Джерело: IGN