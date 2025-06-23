Redmi K80 Ultra розібрали ще до релізу ─ вигляд і характеристики «вбивці флагманів»

Redmi K80 Ultra

Невдовзі Xiaomi випустить новий бюджетний флагман Redmi K80 Ultra. І поки ми чекаємо на презентацію, китайські техноблогери вже розібрали цю модель на гвинтики та розкрили її повні технічні характеристики.

Характеристики Redmi K80 Ultra

Redmi K80 Ultra отримав 6,83-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів, частотою оновлення 144 Гц, закругленими гранями, симетричними рамками та захисним склом Xiaomi Dragon Crystal Glass.

В основі смартфона лежит флагманський чип MediaTek Dimensity 9400+ з частотою 3,73 ГГц та графікою Immortalis-G925 MC12. Також згадується окремий графічний чип D2, призначений для допомоги процесору. Для охолодження передбачено випарну камеру площею 6500 мм², мідні прокладки та термопрокладки по всій начинці. Пристрій має оперативну пам’ять LPDDR5X та накопичувач UFS 4.1 місткістю до 1 ТБ. Батарея має місткість 7410 мАгод і підтримує швидке заряджання потужністю 100 Вт.

Основна камера побудована на базі 1/1,55-дюймового 50-мегапіксельного сенсора Light Hunter 800, доповненого оптичною стабілізацією (той самий сенсор, що й у Xiaomi 14 Civi та Redmi Note 14 Pro+). На додачу є 8-мегапіксельний надширококутний модуль OV08F. На фронтальній панелі розмістився 20-мегапіксельний модуль OV20B.

Очікується наявність стерео динаміків, ультразвукового сканера відбитків у дисплеї, підтримки Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, інфрачервоного випромінювача. Окрему увагу звертають на вібромотор CSA0916C ─ найбільший серед Android-смартфонів. Програмну частину Redmi K80 Ultra оптимізували таким чином, щоб реалізувати 85 типів індивідуальних варіантів тактильного зворотного зв’язку. Все це працює під управлінням Android 15 із оболонкою HyperOS 2. Корпус забезпечує захист за стандартом IP68/69. Вага пристрою становить 219 г, а розміри ─ 163,08×77,93×8,18 мм.

Офіційного анонсу ще немає, але запуск очікується найближчими тижнями. Ціна в Китаї, за прогнозами, коливатиметься і діапазоні $370-$415. В деяких регіонах може вийти смартфон POCO F7 — зі схожим начинням (проте іншим чипом), але іншим ім’ям. Який, в свою чергу, схожий на Redmi Turbo 4 Pro.

Що всередині

До речі, про начиння. Китайський техноблогер WekiHome вже встиг записати огляд Redmi K80 Ultra та навіть розібрати його на запчастини. З його слів, пристрій має задню панель зі склопластику з матовим покриттям, металеву рамку з чотирма вигинами і вагу 223,5 грама.

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Після зняття задньої кришки видно материнську плату та величезну термопрокладку, яка накриває акумулятор. На жаль, індукційної котушки для бездротової зарядки немає. Термопрокладка тягнеться аж до модуля динаміка, що розташований поряд із подвійною камерою, і покриває площу 6800 мм². Основна частина плати також має мідну фольгу та додаткові охолоджувальні елементи. Кожен модуль камери має окрему мідну підкладку для відведення тепла. Це повинно зменшити нагрів та шуми під час тривалого знімання відео.

Джерело: 91mobiles, gsmarena 1, 2