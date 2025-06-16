Poco F7 «злили» до презентації: дизайн, характеристики та дата запуску

Смартфон Poco F7

POCO готується до презентації свого нового смартфона POCO F7. За кілька тижнів до офіційного анонсу характеристики цієї моделі вже просочилися в мережу. Тепер нам відомо майже все – від дизайну до батареї. Судячи з усіх деталей, які вже стали відомими, це буде черговий хитрий хід від Xiaomi — під ім’ям POCO знову намагаються видати щось нове, базуючись на знайомому Redmi.

Новинка матиме мінімалістичний вигляд. Звичайна версія в чорному та білому кольорі пропонується з глянцевою поверхнею, вертикальними камерами й ледь помітним логотипом. Ніяких градієнтів, вогників чи барвистих фокусів — тільки строгий блиск.

А от спеціальна срібляста версія запропонує двоколірну задню панель, яка розділена по діагоналі. Ще тут є декоративні вентиляційні отвори, візерунки, схожі на електросхеми, і навіть логотип Snapdragon на корпусі.

POCO F7 матиме 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю у 3200 ніт. І ще нам обіцяють підтримку PWM 3840 Гц для меншої втоми очей. За продуктивність відповідатиме процесор Snapdragon 8s Gen 4, доповнений оперативною пам’яттю LPDDR5X RAM та швидким сховищем UFS 4.1. Хоча обсяг та місткість пам’яті поки що не повідомляються. Пристрій захищений від пилу й води за стандартом IP68, має Wi-Fi 7, оптичний сканер відбитків пальців у дисплеї, скляну спинку й алюмінієву рамку.

Камера на задній панелі подвійна. Вона має головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX882, доповненого оптичною стабілізацією й світлосильною оптикою f/1.5. Додатково доступний 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера — 20-мегапіксельна.

POCO F7 отримає акумулятор місткістю 7550 мА·г. Згідно з промоматеріалами, смартфон здатен протриматися до 2,18 дня за середнього використання. Однак ходять чутки, що така щедрість призначена лише для індійського ринку, а глобальна версія постачатиметься з батареєю місткістю 6500 мА·г. В обох випадках обіцяють підтримку 90 Вт дротової зарядки і 22,5 Вт зворотної зарядки — можна буде підживити інші гаджети. Вага становить трохи більше ніж 215 грамів — усе залежить від батареї. Новинка працює на Android 15 з фірмовим інтерфейсом HyperOS 2. Враховуючи відомі характеристики, POCO F7 можна назвати братом-близнюком нещодавно представленого смартфона Redmi Turbo 4 Pro, але в іншому вбранні.

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Офіційний дебют POCO F7 очікується 25 червня — принаймні, такий скріншот опублікував відомий інформатор Абішек Ядав. Спершу новинку покажуть у Індонезії, а потім вона вийде на інших ринках.

Нагадаємо, трохи раніше Xiaomi вже представила смартфони POCO F7 Pro та F7 Ultra.

Джерело: gizmochina 1, 2, gsmarena