Redmi Pad SE 8.7: бюджетний планшет з 8,7-дюймовим екраном продають за 4,8 тис. грн

В Україні починається продаж бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7. Ця модель має 8,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 1340×800 пікселів та частотою оновлення 90 Гц.

Пристрій оснащений 8-ядерним процесором MediaTek Helio G85 з частотою 2 ГГц та GPU Mali-G52 MC2. Також в наявності є 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Сховище можна розширити за допомогою карти пам’яті MicroSD місткістю до 2 ТБ.

На задній панелі Redmi Pad SE 8.7 розташувалась одиночна 8-мегапіксельна камера з автофокусом. Фронтальна камера в рамці дисплея – 5-мегапіксельна. Новинка має стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та роз’єм 3,5 мм для підключення дротових навушників.

Доповнюють картину бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac та Bluetooth 5.3. Окремо пропонується модифікація Redmi Pad SE 8.7 4G з підтримкою мобільного зв’язку та двох SIM-карток. Батарея місткістю 6650 мА•год забезпечує до 25 годин автономної роботи в режимі перегляду відео. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт. Розміри становлять 211,58×125,48×8,8 мм, а вага – 373 г.

Ціна Redmi Pad SE 8.7 становить від 4799 грн. Версія Redmi Pad SE 8.7 4G наразі доступна для попереднього замовлення за ціною від 5 799 гривень. Ці новинки мають гарантію 12 місяців.

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