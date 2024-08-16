Redmi Pad SE 8.7: бюджетний планшет з 8,7-дюймовим екраном продають за 4,8 тис. грн

В Україні починається продаж бюджетного планшета Redmi Pad SE 8.7. Ця модель має 8,7-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 1340×800 пікселів та частотою оновлення 90 Гц.
Пристрій оснащений 8-ядерним процесором MediaTek Helio G85 з частотою 2 ГГц та GPU Mali-G52 MC2. Також в наявності є 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті. Сховище можна розширити за допомогою карти пам’яті MicroSD місткістю до 2 ТБ.
На задній панелі Redmi Pad SE 8.7 розташувалась одиночна 8-мегапіксельна камера з автофокусом. Фронтальна камера в рамці дисплея – 5-мегапіксельна. Новинка має стерео динаміки з підтримкою Dolby Atmos та роз’єм 3,5 мм для підключення дротових навушників.
Доповнюють картину бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac та Bluetooth 5.3. Окремо пропонується модифікація Redmi Pad SE 8.7 4G з підтримкою мобільного зв’язку та двох SIM-карток. Батарея місткістю 6650 мА•год забезпечує до 25 годин автономної роботи в режимі перегляду відео. Підтримується швидка зарядка потужністю 18 Вт. Розміри становлять 211,58×125,48×8,8 мм, а вага – 373 г.
Ціна Redmi Pad SE 8.7 становить від 4799 грн. Версія Redmi Pad SE 8.7 4G наразі доступна для попереднього замовлення за ціною від 5 799 гривень. Ці новинки мають гарантію 12 місяців.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: